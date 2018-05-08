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Кулинар из Казани завоевала «бронзу» за лучшие осетинские пироги
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Кулинар из Казани завоевала «бронзу» за лучшие осетинские пироги 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Студентка из Казани Мадина Мирзабулатова завоевала третье место в финале чемпионата WorldSkills Russia.
Кулинарный поединок прошел в Северной Осетии: выбирали лучших в России кулинаров, специализирующихся на выпечке осетинских пирогов. «Бронзу» в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) завоевала казанская студентка Мадина Мирзабулатова.
За звание лучшего пекаря боролись студенты из РТ, Московской, Свердловской и Самарской областей и других регионов России. За 6 дней конкурсанты испекли в общей сложности 260 осетинских пирогов. Кроме вкуса, оценивались технология приготовления, внешний вид пирогов, а также соблюдение требований техники. Победителем стала Шавлук Аминова из Москвы, второе место заняла Алена Тайболина из Свердловской области, третье — Мадина Мирзабулатова из Татарстана.
Девушка учится в Казанском кооперативном институте, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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