Студенты из Москвы победили на чемпионате WorldSkills Russia по выпечке осетинских пирогов

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 мая. / ТАСС /. Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Северной Осетии выявил лучших студентов из регионов РФ по выпечке осетинских пирогов. Победителями стали учащиеся средних учебных заведений Москвы Миленна Шабурко и Шавлук Аминова, передает корреспондент ТАСС.

Чемпионат проходил с 1 по 6 мая на базе Северо-Кавказского аграрного колледжа в городе Ардон Северной Осетии. Участниками стали студенты из Москвы, Московской, Самарской и Свердловской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Татарстана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Академия осетинского пирога

За время чемпионата конкурсанты испекли сотни осетинских пирогов, прежде чем отточить свое мастерство и овладеть искусством приготовления традиционного блюда осетин. Как рассказал ТАСС директор Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа Алан Моуравов, который ранее стал инициатором введения в чемпионате компетенции «Осетинские пироги», одной из задач наряду с образовательными технологиями стало и использование старинной традиционной рецептуры осетинских пирогов для сохранения культуры народа.

"На чемпионате родилась академия осетинского пирога, так как была проведена огромная научная работа по отбору рецептов с помощью книг, лучших осетинских пекарей. Эту работу проводили и федеральные эксперты, которые также являются лучшими в стране и знают о приготовлении осетинских пирогов все — от традиций до тонкостей в технологии", — сказал Моуравов.

Конкурсантов оценивали в приготовлении пирогов с различными начинками и разной формы — круглой и треугольной. Кроме внешнего вида пирога и его вкусовых качеств, учитывалась форма одежды конкурсанта, работа с продуктами, санитарное состояние, техника безопасности и другие аспекты. Проверялось также мастерство в приготовлении сдобных пирогов.

Эксперты высоко оценили знания и навыки студентов и отметили, что компетенция по приготовлению осетинских пирогов — единственная национальная в рамках Worldskills Russia и с каждым годом становится все более популярной в стране.

"На сегодняшний день «Приготовление осетинских пирогов» — это единственная национальная компетенция в чемпионате. Есть регионы, которые пока внедряют национальные элементы в формате демонстрационных компетенций, но хотелось бы, чтобы в будущем их было больше", — сказала ТАСС заместитель руководителя управления регионального развития cоюза «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Людмила Иванюк.

Сто раз приготовь

По мнению участников чемпионата, в приготовлении настоящих осетинских пирогов необходимо учитывать все детали традиционного рецепта. Победительница в старшей возрастной категории Шавлук Аминова учится на втором курсе московского пищевого колледжа №33. До участия в чемпионате она год обучалась правильному выпеканию в стенах родного образовательного учреждения, дома и даже приезжала на мастер-класс на родину осетинских пирогов вместе с другими конкурсантами. За две недели до чемпионата лучшие повара Северной Осетии провели краткий курс обучения, в ходе которого открыли участникам конкурса кулинарные секреты.

"Легче всего у меня получались пироги с сыром, может, поэтому они самые любимые. Сдобные пироги немного сложнее, но и их освоила. Очень рада победе и тем знаниям, которые получила здесь, причем знания не только по технологии, но и традициям, культуре. Пироги у осетин — это не просто блюдо, а носители сакрального смысла и их количество — три пирога — не случайно так сложилось", — поделилась впечатлениями в беседе с корреспондентом ТАСС Шавлук.

Для второй победительницы в юниорской категории, студентки первого курса экономико-технологического колледжа №22 города Москва Миленны Шабурко самым сложным в конкурсе было приготовление пирогов с мясом. Тесто часто рвалось, при этом по рецепту в осетинском пироге оно должно быть тонким, а начинки класть нужно много.

"Я, наверное, до чемпионата сделала более ста пирогов, училась все время, хотела победить. Хотя сегодня победа для меня стала неожиданной, так как считала, что все остальные участники неплохо справлялись с заданиями. Очень рада, буду печь дома, в колледже и радовать всех настоящими осетинскими пирогами", — сказала она.

Министр образования и науки Северной Осетии Ирина Азимова отметила, что победа московских студенток говорит о растущем интересе к осетинским пирогам на всей территории страны.

Выход на международный уровень

По словам Алана Моуравова, в настоящее время ведется работа по включению презентации компетенции «Приготовление осетинских пирогов» на международном уровне чемпионата. Возможно, идея воплотится в реальность во время проведения ближайшего чемпионата мира Worldskills в Казани.

"Включение компетенции приготовления осетинских пирогов так же началось с идеи в 2013 году, а сегодня это уже отдельная профессиональная компетенция в стране наряду с такими родственными как «Повар», «Кондитер», «Хлебопек». Теперь хотим выйти на новый уровень и представить ее в качестве презентации на ближайшем чемпионате мира в Казани", — отметил Моуравов.

Он отметил, что география регионов, которые хотят участвовать в компетенции расширяется, и на следующий год заявки подали участники из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Дагестана и некоторых других регионов. «Чемпионат по сути способствует приумножению культуры нашего народа, частью которой являются пироги и мы с уверенностью можем сказать, что настоящие осетинские пироги теперь могут готовить не только осетинки в Северной Осетии, но и представители различных национальностей из разных регионов страны, которые приняли участие в мероприятии», — заключил он.

О чемпионате

Финал национального чемпионата молодых профессионалов WorldSkillsRussia состоится на Сахалине с 8 по 12 августа. Победители в компетенции «Приготовление осетинских пирогов» в Северной Осетии уже вошли в список выигравших его.

В Северной Осетии мероприятие состоялось при поддержке Союза «Молодые Профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», министерства образования и науки Республики Северная Осетия — Алания, агентства развития республики.

WorldSkills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем создания профессиональных стандартов посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства среди студентов средних учебных заведений. РФ является членом движения WorldSkills International с 2012 года. Соглашение о сотрудничестве WorldSkills с Ленинградской областью подписали в январе 2014 года.