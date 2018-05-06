Рюкзак Xiaomi Urban после года активной носки. Купить еще?

Купить еще?Я рассказывал о рюкзаке Xiaomi Urban в прошедшем году, купленном за 40 долларов. Спустя 3 сезона настало время подвести итоги.

Первое впечатление — самое главное

На постановочных фото Xiaomi Urban выглядит просто великолепно: аккуратная «коробочка» из непромокаемой ткани без вычурных элементов в классическом стиле.

Все молнии спрятаны. Лицевая сторона выглядит монолитной, хотя на ней карман для мелочей. Линии строгие, параллельные друг другу.

В целом, на фото — идеальный городской рюкзак: правильных размеров, отлично держит форму и спроектирован специально для любителей гаджетов.

Много карманов и почти полное раскрытие — редкая комбинация для рюкзаков классической формы, предназначенных для ношения с одеждой в классическом стиле.

В руках Urban смотрится похуже: вызывает сомнение ткань и отсутствие внешних силовых элементов. Мягка спинка и лямки без вентиляции тоже не внушают доверия.

Тем не менее, первое время рюкзак радует. А как по прошествии времени? Не так идеально, как на фото из рекламных проспектов.

Эргономика и внутренний объем

Xiaomi Urban держит форму за счет внутренней вставки, которая спрятана в боковой стенке внешней части главного отделения. Идея отличная, эта часть всегда презентабельна и становится центром жесткости всей конструкции.

После того, как рюкзак загружен под завязку, начинаются вопросы: либо не использовать весь объем, либо мириться с раздутым баулом за спиной.

Ноутбук и планшет в своих карманах мгновенно деформируют заднюю часть, а боковое ребро жесткости направляет все объем в спинку и лицевую часть рюкзака.

Если этого хочется избежать, придется аккуратно рассчитывать носимое. Если во внутренних карманах лежит телефон, пауэрбанк, ноутбук и планшет, места останется ровно на толстую книгу формата А4. Больше — пойдет деформация.

Конечно, на деле в Urban можно положить даже коробку с кроссовками, но тогда спинка без силовых элементов будет выступать.

Удобные боковые и внешний карманы на деле тоже предназначены для тонких вещей. Крупный кошелек или мужской зонт заставляют рюкзак понервничать.

Отсутствие молле и недостаток карманов огорчают, но это следствие бюджетности. Хочешь больше — плати больше.

Зато ими действительно удобно пользоваться: достаточно снять одну лямку, и «приобнять» рюкзак на манер слинга. Весь полезный объем оказывается в зоне доступа.

Еще одно замечание: классический мужской зонт двойного складывания из своего кармана будет торчать, умещается только тройного. И жутко не хватает кармана для бутылки.

Внешний карман сделан странно: толстая связка ключей топорщит его, а глубины вшитых кармашков лично мне, например, недостаточна. Даже ручка не влезает. С другой стороны, в них замечательно прижились пропуска и дорожные карты.

Отдельная история — лямки и спинка. После Samsonite Paradriver мягкая спинка Urban кажется извращением. Отсутствие дополнительных элементов делает рюкзак легче, но жара заставляет недобрым словом вспомнить инженеров-проектировщиков.

Тем не менее, Xiaomi Urban не вызывает желания снять себя, и прекрасно носится день за днем даже в битком набитом состоянии.

Что произошло с Xiaomi Urban за год?

Мягкость, отсутствие силовых элементов, узкие молнии — все это приводит к повышенному износу рюкзака.

Не могу сказать, что аккуратно носил его: клал на пол; бросал, куда попаду; носил в нем больше, чем разрешено — как по весу, так и по объему; использовал зимой и летом, в дождь и в слякоть.

Мое мнение: рюкзак Xiaomi Urban неплох, но для аккуратиста не подойдет. Главный недостаток — отсутствие обработки и тканевый материал. Он легко собирает грязь, запахи и плохо очищается.

Единственный доступный способ очистки — стирка (но стирается легко и быстро). Очистить его даже от побелки бывает сложно.

Urban промокает, не смотря на обещания. Молнии — нет, а ткань — да. Легкий дождь ему, конечно, не помеха. Но осенний ливень проникает внутрь уже спустя минуту. Поэтому и появился непромокаемый карман для зонта.

Молнии довольно хлипкие. Одну из них пора менять, на подходе — еще 2. Впрочем, родные молнии на моем Paradriver прожили немногим дольше.

Форма осталась прежней. Края тоже не истрепались, пусть и появились небольшие пузыри без истончения материла.

Выводы: взял бы второй, но в другой раз Конечно, в случае с аксессуарами все определяется ценой. Xiaomi Urban стоит всего 36 долларов, или около 2000 рублей. Я покупал его и вовсе за 1400.

В ценовом диапазоне до 3000 рублей не так много аккуратных городских рюкзаков. Сегмент заполнен китайскими Tigernu чуть дороже минимальной цены Urban. Дешевле — некачественные копии с неприятным запахом.

Конечно, можно сравнивать Xiaomi Urban с рюкзаками Samsonite, OGIO, Tatonka. Им эта модель Xiaomi проигрывает. Но 150 долларов и 35 сравнивать, мягко говоря, некорректно.

За свои деньги — отличный рюкзак. Он проживет еще год, после чего я выброшу его с чистой совестью, и куплю новую модель Xiaomi 90fen City. Дороже, в спортивном стиле. Но с жесткой спинкой.

Или еще один Urban.