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Глава региона предложил молодым дизайнерам поучаствовать в реконструкции Загородного парка
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Глава региона предложил молодым дизайнерам поучаствовать в реконструкции Загородного парка 

63.ru 56 минут назад
Фото: 63.ru
Власти Самарской области планируют объявить конкурс на лучший дизайн-проект Загородного парка. Дмитрий Азаров предложил молодым дизайнерам из разных уголков России поучаствовать в работе.
— Мы задумали серьезную, масштабную реконструкцию нашего центрального парка, и если у вас будут идеи, мы готовы их вместе обсудить, — сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Помимо обустройства зон отдыха власти запланировали обновление аттракционов. Ожидается, что в парке установят современное оборудование, которое будет работать и зимой, и летом. Старт работ запланирован на 2019 год.
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