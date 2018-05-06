Глава региона предложил молодым дизайнерам поучаствовать в реконструкции Загородного парка

Власти Самарской области планируют объявить конкурс на лучший дизайн-проект Загородного парка. Дмитрий Азаров предложил молодым дизайнерам из разных уголков России поучаствовать в работе.

— Мы задумали серьезную, масштабную реконструкцию нашего центрального парка, и если у вас будут идеи, мы готовы их вместе обсудить, — сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Помимо обустройства зон отдыха власти запланировали обновление аттракционов. Ожидается, что в парке установят современное оборудование, которое будет работать и зимой, и летом. Старт работ запланирован на 2019 год.