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Какую обувь выбрать для полумарафона
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Какую обувь выбрать для полумарафона 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
До Московского полумарафона, маршрут которого пролегает по центральным улицам столицы, осталось 12 дней. Состоится он 20 мая, его длина составляет ни много ни мало 21,1 километра. «Вечерка» узнала, как правильно подобрать обувь, чтобы избежать травмы.
Тренер по легкой атлетике Тарас Кобзарь считает, что при выборе обуви стоит учитывать подготовленность спортсмена.
— Если для спортсмена дистанция является соревновательной, то есть уже опробована несколько раз, то нужно выбирать обувь жесткую, — говорит тренер. — Вся соревновательная обувь, как правило, жесткая. Так называемые марафонки и полумарафонки — это жесткая обувь с достаточно легкой подошвой. Чаще всего ее используют профессиональные бегуны. Передняя часть подошвы такой обуви тонкая, задняя — чуть толще.
— Обувь нужно подбирать индивидуально, — продолжает Тарас Кобзарь. — Исходить из подготовленности человека. Если это первый его полумарафон, то соревновательную обувь я бы не стал советовать.
Кроме того, нужно внимательно отнестись к размеру обуви.
— Я предпочитаю, чтобы нога сидела плотно. Если говорить о любителях, которые долго будут бежать эту дистанцию, то у них за время бега стопа от большой нагрузки чуть увеличится. Поэтому имеет смысл подбирать обувь на пол размера больше. Но в первую очередь она должна быть комфортной, — считает тренер.
Одежда также играет большую роль во время забега. Для этого подойдет синтетический материал, который хорошо выводит излишнюю влагу с поверхности кожи, то есть пот. Количество одежды зависит от погоды. В жару ее должно быть минимум.
— Очень важный момент — носки. Частая ошибка — одевать хлопчатобумажные носки, которые во время бега становятся влажными и при длительном беге начинают натирать. Такой просчет может стать фатальным для бегуна, — сказал Кобзарь.
СПРАВКА
Прошлый Московский полумарафон прошел в столице 21 мая и собрал 20 тысяч человек. Маршрут пролегал по набережным Москвы-реки, с которых открывались виды на такие столичные достопримечательности, как собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль.
Победителем забега на 21 километр стал москвич Искандер Ядгаров. Он преодолел всю дистанцию за один час четыре минуты и десять секунд. Вторым пришел житель Саратова Олег Григорьев, третье место досталось москвичу Василию Пермитину.
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