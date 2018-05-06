На фигуру «Родины-матери» направили первые лучи «Света великой Победы»

Несколько мощных проекторов в тестовом режиме направили лучи на фигуру «Родины-матери». Уже завтра волгоградцы увидят уникальную акцию «Свет великой Победы».

— В этом году мы установили больше проекторов, благодаря чему картинка, проецируемая на знаменитый монумент, станет намного ярче, — рассказывают представители нижегородской компании. — До завтрашнего дня мы должны подогнать картинку и до идеальности настроить ее яркость.

По словам дизайнеров, полтора месяца работавших над контентом, в этот раз они удивят горожан не только уникальными проекциями, но и световым шоу. В День Победы проекции завершатся масштабным салютом за полмиллиона рублей.