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На фигуру «Родины-матери» направили первые лучи «Света великой Победы»
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На фигуру «Родины-матери» направили первые лучи «Света великой Победы» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Несколько мощных проекторов в тестовом режиме направили лучи на фигуру «Родины-матери». Уже завтра волгоградцы увидят уникальную акцию «Свет великой Победы».
— В этом году мы установили больше проекторов, благодаря чему картинка, проецируемая на знаменитый монумент, станет намного ярче, — рассказывают представители нижегородской компании. — До завтрашнего дня мы должны подогнать картинку и до идеальности настроить ее яркость.
По словам дизайнеров, полтора месяца работавших над контентом, в этот раз они удивят горожан не только уникальными проекциями, но и световым шоу. В День Победы проекции завершатся масштабным салютом за полмиллиона рублей.
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