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Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов ради молодой возлюбленной
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Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов ради молодой возлюбленной 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@mikhail.shufutinskyМихаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов ради молодой возлюбленнойМихаил Шуфутинский (70) переживает приятные перемены в жизни. Исполнитель избавился от лишних килограммов и, как говорят в его окружении, снова влюблен. Ему приписывают отношения с танцовщицей из его коллектива Светланой Уразовой, которая намного моложе его. Поклонников также интересует, как Шуфутинскому удалось заметно похудеть — он сбросил порядка 30 килограммов. Оказалось, артист пошел проторенной тропой — стал практиковать дробное питание и обзавелся персональным тренером. Последний составил для него план физических занятий. Никаких тренажеров и пробежек — Шуфутинский предпочитает плавать: Плавание — это единственный вид спорта, в котором задействованы все группы мышц. Кроме, пожалуй, голосовых связок. Если плаваешь и не орешь, то все в порядке. И когда тебе за тридцать, нужно хорошо понимать, что ты внутрь себя кладешь! Вот этого правила я придерживаюсь.
Публикация от Михаил Шуфутинский (@mikhail.shufutinsky) 11 Апр 2018 в 10:58 PDT  Дома у артиста есть бассейн, где он каждый день старается плавать не меньше километра. Результатами здорового образа жизни Шуфутинский также доволен и уже почти полностью сменил гардероб. Теперь певца все чаще можно видеть в дорогих костюмах и пиджаках с бабочкой. Поклонники уверены, что, возможно, и свадьба не за горами. Мол, если мужчина в зрелом возрасте так берется за себя, то это неспроста. Напомним, у исполнителя двое взрослых сыновей и семеро внуков. А тем временем Константин Хабенский нагрубил журналистке на премьере собственного фильма.
Публикация от Михаил Шуфутинский (@mikhail.shufutinsky) 13 Ноя 2017 в 7:28 PST
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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