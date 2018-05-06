Проверяем пломбир: не хватает белка и сахара, а вес ниже заявленного

Общество защиты потребителей «Росконтроль» решило проверить качество мороженого.

В лабораторию был отправлен пломбир в стаканчике брендов «Гроспирон», «Золотой стандарт/Инмарко», «48 копеек», «Русский холод / Настоящий пломбир», «Чистая линия» и «Сибхолод/Сибирское», «Наша семья / Лакомо».

— Далеко не каждое мороженое имеет право носить гордое имя «пломбир», — рассказывает главный эксперт «Росконтроля» Светлана Дмитриева . — Пломбир — мороженое, в котором массовая доля молочного жира составляет не менее 12 процентов. Плюс в нем не может быть никаких заменителей молочного жира.

Растительные жиры не обнаружили ни в одном из образцов. Но в мороженом бренда «Сибхолод» оказалось очень мало белка, в три раза меньше, чем в остальных проверенных, и на 73 процента меньше, чем указано в маркировке. Кроме того, в этом образце немного меньше, чем предусмотрено Техническим регламентом, сахарозы: 12,4 процента вместо 14.

— «Сибхолод» — не пломбир, поскольку сахарозы в нем меньше, чем диктует Технический регламент. Но есть нарушения и посерьезнее, — рассказывает Светлана Дмитриева. — Недостаток сахара скорее даже полезен, а вот столь незначительное содержание белка наводит на сомнения о составе мороженого. Получается, что доля молока в нем совсем небольшая, а основные компоненты — сахар, вода и стабилизаторы.

А вот «Лакомо», по словам эксперта, нельзя назвать не только пломбиром, но даже обычным мороженым. Так называемый показатель СОМО (он определяет качество молока, из которого сделан продукт) у «Лакомо» ниже, чем должен быть у сливочного мороженого. С подсчетом количества белка производитель тоже ошибся. Фактически его на 12 процентов меньше, чем в маркировке.

Серьезные нарушения выявлены экспертами в пломбире «Гроспирон», где, например, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что является показателем фекального загрязнения.

— Согласно Техническому рег ламенту продукты, в которых найдены кишечные палочки, считаются опасными для жизни и здоровья, — заявила Светлана Дмитриева.

Честность производителей эксперты проверили еще по одному показателю — весу мороженого.

— Почти на 10 граммов «обвесили» покупателей производители пломбира «Русский холод», — рассказывает Светлана Дмитриева. — Учитывая, что вес стаканчика с ледяным лакомством всего 80 граммов, это не так мало, как кажется.

Самыми щедрыми оказались изготовители «Золотого стандарта»: их мороженое оказалось даже на 2 грамма тяжелее, чем обещала маркировка. По итогам всех испытаний лидером рейтинга стал «Золотой стандарт». Второй в рейтинге — пломбир «Чистая линия». Замыкает тройку лидеров «48 копеек».

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