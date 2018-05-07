Гороскоп для взрослых и детей на неделю с 7 по 13 мая

На неделе с 7 по 13 мая супруги станут больше уважать личностное пространство и частные интересы друг друга, постараются привнести во взаимоотношения нечто новое и увлекательное, однако при этом никуда не денется ни желание спорить по мелочам, ни ревность. Детки же будут скрывать от родителей какие-то свои фантазии и намерения, чтобы не огорчать «предков» или не вызывать их нареканий.

Овен (21 марта — 20 апреля)

На неделе вы, скорее всего, будете регулярно изумлять мужа чем-то новым — изменениями в вашем внешнем виде, какими-то оригинальными блюдами, инициативами, касающимися семейного времяпрепровождения и интимного взаимодействия.

Благоверный тоже в долгу не останется и откроется перед вами с какой-то незнакомой вам еще стороны.

Кроме того, не исключено, что вы отведете ребенка на какое-то мероприятие, связанное с историей, с прошлым, и это поразит его воображение.

Маленькие Овныотыщут к родителям какой-то новый, вероятно, деловой подход; к тому же им предстоит успешно выполнить сложное задание, связанное с учебой.

Удачные дни:13.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Телец (21 апреля — 20 мая)

На неделе ваш муж, скорее всего, будет часто давать вам какие-то распоряжения, планировать ваше время, требовать от вас поклонения и повышенного внимания. Не мешайте ему играть в повелителя, потешьте его самолюбие — это весьма благотворно скажется на супружеских отношениях, а чуть позже принесет вам и какие-то приятные бонусы.

Кроме того, есть вероятность, что вы благодаря некоему своему поступку станете для ребенка не только непререкаемым авторитетом, но и главным человеком в его жизни.

Маленькие Тельцыс потрясающими результатами завершат важное для их развития дело, успешно сдадут жизненный или учебный экзамен, ну или победят в школьной олимпиаде. Обязательно покажите, что гордитесь чадом.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:8.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

На неделе вы можете резко изменить какие-то намерения, связанные с вашим мужем. Возможно, вы вдруг осознаете, что к тому, что вы задумали, ваш благоверный пока совершенно не готов, и что сейчас необходимы какие-то совсем другие действия или разговоры. Кроме того, придется преодолевать лень ребенка, чтобы чему-то его научить, да и в процессе не исключены разочарования — не все получится так легко и быстро, как вы себе представляли.

Проявите терпение и чуть позже будете за него вознаграждены.

Маленькие Близнецынаконец-то полностью примут какую-то инициативу родителей, сообразив, что задуманное их «предками» сулит им не только некие физические или психологические трудности, но и что-то приятное.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:10.

Рак (22 июня — 22 июля)

На неделе вам в отношениях с мужем очень поможет ваш ребенок. Велика вероятность, что он невольно, а может, и вполне целенаправленно купирует ссору или прекратит какие-то разногласия. Кроме того, вы, скорее всего, благополучно завершите какое-то достаточно трудоемкое бытовое дело и вместе с домочадцами сможете долго наслаждаться плодами своих трудов.

А еще не исключен визит к вам людей, которые просто обожают и вас саму, и все ваше семейство.

Маленькие Ракив каких-то хозяйственных делах могут проявить разумную инициативу, захотеть поучаствовать в домашних хлопотах; это обогатит их новым опытом, поможет получить навыки, которые обязательно пригодятся им в жизни.

Удачные дни:10.

Неудачные дни:8.

Лев (23 июля — 22 августа)

На неделе вы, возможно, попытаетесь скрыть от мужа какой-то свой поступок или его последствия.

Скорее всего, вы будете четко осознавать, что благоверный явно не одобрит того, что вы натворили.

Однако при этом вам предстоит инициировать и то, что точно понравится супругу и увеличит вашу привлекательность в его глазах. Кроме того, вам в данный период по каким-то причинам будет сложно понять ребенка; руководствуйтесь не разумом и логикой, а интуицией.

Маленькие Львымогут отказаться участвовать в каком-то детском мероприятии из-за неуверенности в своих силах или из-за элементарного нежелания напрягаться тогда, когда этого вполне можно избежать.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:12.

Дева (23 августа — 22 сентября)

На неделе велика вероятность серьезной ссоры с мужем из-за того, что он сломает или испортит нечто такое, что вам по каким-то причинам дорого.

Помните, что вещь — это только вещь, и она в любом случае не заменит вам супруга и добрых отношений с ним.

Да и перевоспитывать благоверного в данный период не стоит — его реакция на ваши нотации вам точно не понравится; к тому же в середине недели вы сами можете вдруг поступить весьма нелогично, и это чуть позже даст ему возможность на вас за все отыграться.

Маленькие Девыуспешно овладеют какими-то утилитарными навыками и будут чрезвычайно этим гордиться, так как им покажется, что они теперь совсем взрослые. Не разубеждайте чадо.

Удачные дни:9.

Неудачные дни:11.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На неделе ваш муж, скорее всего, инициирует нечто увлекательное, то, что очень вам понравится и, возможно, в результате вообще станет любимым семейным времяпрепровождением. Не исключены и изменения в бытовом укладе — вы можете избавиться от тех обязательных до этого «ритуалов», которые перестали приносить пользу вам и вашим домочадцам и превратились в никому не нужную рутину.

Кроме того, ваш благоверный чему-то научит и вас, и вашего ребенка.

Маленькие Весыбудут требовать от родителей справедливого отношения к братьям-сестрам или к каким-то другим родственникам. Не одергивайте ребенка и прислушайтесь к его мнению — скорее всего, он окажется стопроцентно прав.

Удачные дни:12.

Неудачные дни:8, 13.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На неделе какая-то ваша попытка поразить воображение мужа может обернуться странными и вряд ли позитивными последствиями. Так что прежде чем затевать какую-либо эскападу, тридцать три раза подумайте, не навредите ли вы супружеским отношениям. Кроме того, не стоит устраивать ребенку «допрос с пристрастием», вторгаться на его личностную территорию и требовать откровенности в том, о чем он с вами разговаривать совершенно не готов.

Маленькие Скорпионымогут повести себя крайне неадекватно и поставить в неловкое положение не только себя самих, но и своих родителей.

Прежде чем наказывать ребенка, разберитесь в ситуации — возможно, он таким образом попытается привлечь ваше внимание к какой-то своей проблеме.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:7.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На неделе вы, скорее всего, будете активно исправлять какие-то ошибки, допущенные вами в воспитании ребенка. Не исключено, что вам вдруг захочется стать самой лучшей мамой на свете и иметь возможность гордиться своим чадом, хвастаться им и его поведением, знаниями или манерами перед теми окружающими, чье мнение имеет для вас какое-то значение.

А вот с мужем вы, вероятно, станете вести себя как с приходящим любовником, с которым связывает только секс.

Маленькие Стрельцыпопытаются командовать родителями, будут навязывать им какие-то свои решения, пугая тем, что в случае «неповиновения» откажутся разговаривать с «предками» или и вовсе уйдут из дома. Не позволяйте чаду себя шантажировать.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

На неделе вы можете какими-то своими неосторожными высказываниями задеть самолюбие мужа, плохо повлиять на его самооценку, и в результате он в каком-то деле не получит тех результатов, на которые вполне был способен. Так что прежде чем что-то сказать, подумайте, «как слово ваше отзовется».

Кроме того, вам настоятельно рекомендуется во всех бытовых хлопотах обойтись без фанатизма, иначе ухудшите свое самочувствие.

А еще стоит быть деликатнее с ребенком.

Маленькие Козерогимогут неожиданно отказаться от предназначенной им роли в каком-то детском мероприятии. Возможно, ваше чадо решит, что кто-то другой лучше с этим справится, ну или просто ребенок не захочет отвлекаться от более важных для него дел.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:10.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На неделе вы, скорее всего, перейдете на следующий уровень отношений с мужем.

Брак станет более совершенным и удобным для вас.

Правда, есть вероятность, что этому будут предшествовать долгие и непростые разговоры с супругом, а вам какое-то время придется ждать его решения. Кроме того, не исключена неясность каких-то планов, связанных с ребенком. Возможно, вы попытаетесь определиться с его летним времяпрепровождением, но пока ничего не получится из-за каких-то внешних факторов.

Маленькие Водолеимогут неожиданно проявить наивность там, где это непростительно и даже опасно. Проведите с чадом вразумительную беседу относительно взаимодействия с посторонними, чужими людьми.

Удачные дни:7, 9, 12.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На неделе вас, скорее всего, почему-то будет раздражать любое проявление чувств со стороны мужа. Ваши холодность и нежелание тактильных контактов могут спровоцировать крупную ссору, поэтому постарайтесь не отталкивать от себя благоверного.

А вот с ребенком в данный период вы будете очень предупредительны, многое ему позволите, постараетесь выполнить его желания, даже, возможно, допустите послабления в режиме.

Вероятно, вам захочется поощрить его за какие-то успехи.

Маленькие Рыбыдостигнут некой важной для них цели, но по какой-то причине не будут довольны результатом. Не исключено, что ваш ребенок решит, что вполне мог бы все сделать гораздо лучше. Не давайте чаду взращивать в себе перфекциониста.

Удачные дни:7, 10, 11, 12.

Неудачные дни:все дни нейтральны.