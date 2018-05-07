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Папаша троллит дочь, пародируя ее селфи
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Папаша троллит дочь, пародируя ее селфи 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Многие отцы любят разыгрывать своих детей, но некоторые доходят до того, что выкладывают это в интернет на всеобщее обозрение. Крис Мартин из Вашингтона спокойно выкладывает пародии на селфи дочери и сына к удовольствию своих поклонников. Отец публикует свои фотографии в ответ на оригинальные посты в социальных сетях дочери и сына. «Моя дочь выкладывала сексапильные селфи, и вместо того, чтобы пытаться ей это запретить я подумал, что есть выход получше», — рассказывает Крис Мартин.
Источник: Daily Mail
Крис Мартин нарисовал себе почти такие же стрелки на глазах и манерно сложил губы для фото.
Отец скопировал наряд дочери-подростка, надев джинсы, белый укороченный топ и фланелевую рубашку. Правда, у папы не такой плоский животик, как у Кэсси.
В комментарии к одному из снимков Крис написал, что не подумал, когда использовал перманентный маркер для своих пародий. «Мне понадобилось три дня, чтобы его смыть. Лол», — написал отчаянный папаша.
Он даже выложил фотографию, где пародирует своего сына, в честь его дня рождения.
Дочь не слишком довольна проделками отца. Она написала в твиттере, что он ей досаждает.
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