Итальянский Vogue нечаянно превратил Джиджи Хадид в темнокожую модель

Волна возмущения поднялась в адрес редакции итальянской версии журнала Vogue, которая поместила на обложку Джиджи Хадид в совершенно неузнаваемом образе. Супермодель сделали темнокожей, а ее лицо, отредактировано настолько, что узнать в нем привычные черты лица Джиджи практически невозможно.

Сама Хадид с радостью поделилась новой обложкой в своем Instagram, написав: «С благодарностью и трепетом я представляю вам новую обложку итальянского Vogue. Спасибо за такую потрясающую работу и вдохновение» — а потом столь же оперативно пост с обложкой удалила.

Поклонники Джиджи отреагировали незамедлительно и написали, что хоть модель и прекрасна, но узнать ее тут совершенно невозможно. «Неужели нельзя было просто взять темнокожую модель?» — удивились они. «Джиджи, ты красотка, но такое обилие фотошопа — это просто ужасно!» — пишут поклонники Хадид. Сама же модель, похоже, результатом работы довольна и не собирается писать возмущенные посты в адрес редакции, которая превратила ее в совсем другого человека.

Sneak Peek at our May Issue ⚡ on Newsstands Friday May 4th! ⚡ A story for #HighVoltage 🔌⚡ power women ⚡ @gigihadid in @dolcegabbana photographed by @stevenkleinstudio styled by @patti_wilson Full Credits 💡 Justin Martin @justin. e.martin @ Next Models NY #GigiHadid @ Img Editor in chief @efarneti Creative director @gb65 Hair by Ward @ward_hair @ The Wall Group Make-up Fulvia Farolfi @fulviafarolfi Manicurist Honey @honeynailz at Exposure NY casting Piergiorgio Del Moro @pg_dmcasting and Samuel Ellis Scheinman @samuel_ellis Production LOLA Production @lolaproduction Set Design Andrea Stanley @andrea_stanley_ @ Streeter's #dolce&gabbana #stevenklein #pattiwilson

Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia)

2 Май 2018 в 1:56 PDT попкорнnews