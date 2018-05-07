Конструктивизм с элементами классики: реставрация дома Веры Мухиной завершена

Завершилась комплексная реставрация дома, где последние свои годы жила и работала Вера Мухина , советский скульптор-монументалист. Двухэтажное здание, расположенное по адресу: Пречистенский переулок, дом 5а, было построено в 1947 году. Проект дома создал архитектор Сергей Замков, брат Алексея Замкова — мужа Веры Мухиной. Считается, что участие в разработке проекта принимала и сама скульптор — именно ей принадлежала идея разделить дом на две равные части — жилую и рабочую, которые сообщались между собой. Так скульптор могла попадать из комнаты отдыха в мастерскую, не беспокоя своих родных.

Строительство рабочей части здания велось за счет средств Государственной Третьяковской галереи, а в строительство жилой Вера Игнатьевна вложила свои средства.

У здания нет определенного архитектурного стиля. Так, в нем, к примеру, присутствуют элементы позднего конструктивизма. Зал мастерской украшает витражное окно во всю стену дома, а также световой фонарь треугольной формы — остекленная конструкция на крыше, предназначенная для верхнего освещения. При этом фасады дома украшены и классическими элементами — карнизами, сандриками над окнами, фронтоном и круглыми медальонами.

Сейчас в восточной части, где располагалась двухэтажная квартира скульптора, проживают ее потомки, а западная — рабочая — часть отдана под мастерские Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря. Сейчас рабочая и жилая зоны разделены капитальной стеной и не сообщаются между собой.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Восстановительные работы проводились по согласованному с Департаментом культурного наследия проекту и под контролем специалистов ведомства.

«Масштабная реставрация продолжалась порядка двух лет и затронула как жилую, так и рабочую части дома. По необходимости в доме проводили локальные восстановительные работы. Например, несколько лет назад полностью заменили крышу. Однако с момента постройки прошло уже более 70 лет, зданию требовалась реставрация, инженерные сети пришли в негодность. Штукатурный и красочный слои фасада растрескались, фундамент начал разрушаться, ограда вокруг дома покосилась», — пояснил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов

Во всем доме установили современную пожарную сигнализацию, поменяли систему отопления и электрику. В жилом помещении и в мастерской выровняли и покрасили стены, а потолочные карнизы отреставрировали. Уцелевшие части паркетного покрытия восстановили, а недостающие элементы восполнили новыми.

Глава Мосгорнаследия добавил, что в жилой части дома специалисты отреставрировали деревянную лестницу, а в мастерской скульптора — витражное окно и прозрачный стеклянный купол. Сохранившиеся элементы деревянных рам витража отреставрировали, а утраченные восстановили по имеющимся образцам. Металлические балки светового фонаря укрепили, очистили и покрасили.

В порядок привели и фасады дома: их поверхность очистили от грязи и пыли, сняли растрескавшуюся штукатурку, а затем выровняли и покрасили в желтый цвет. Декоративные элементы, украшающие стены дома, покрасили в белый цвет. Впервые за долгие годы был укреплен фундамент здания и отремонтирована ограда вокруг прилегающей территории.