Ещё
Питающийся чипсами 140-килограммовый британец захотел оказаться на обложке модного журнала — и сделал это
Далее:
Читайте также:
Ещё

Питающийся чипсами 140-килограммовый британец захотел оказаться на обложке модного журнала — и сделал это 

Bigpicture.ru 40 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
30-летний Дэниел Уиллер из города Чертси (Суррей, Великобритания) в какой-то момент осознал, что настолько растолстел (140 кг), что даже не видит собственных ног. Для Дэниела этот момент стал решающим — после долгих лет заедания стресса он решил, что пора изменять свою жизнь.
Дэниел в то время работал онлайн-менеджером в Toshiba Europe. Для четкой мотивации он поставил перед собой цель — за три года он должен сбросить вес, привести себя в порядок и попасть на обложку журнала Men’s Fitness.
Уиллер рассказал, что он всегда был пухлым ребенком, но толстым — никогда. Отношения с матерью у него были очень напряженными, и в 19 лет его выгнали из дома.
«Две недели я жил в машине, потом наконец нашел место, где поселился, и в конце концов встал на ноги. Именно тогда я стал заедать все проблемы. В какой-то момент я понял, что недоволен своей собственной жизнью — я был несчастен, нездоров и с избыточным весом. К тому же расстался с девушкой, с которой мы встречались шесть лет».
Источник: dailymail.co.uk  Несмотря на то, что многие говорили Дэниелу, что он слишком высоко задрал планку — попасть на обложку журнала, он смог добиться желаемых результатов за 2 года.
Первым делом Уиллер изменил свой рацион. Раньше каждый день он съедал большую пиццу, две упаковки чипсов и выпивал 2 литра кока-колы. Он буквально влюбился в блюда из курицы, пасты, красного мяса и яиц. Затем начал бегать.
Но надолго его не хватило — суставы не выдержали такого веса и нагрузки. И Дэниел стал заниматься в спортзале и качаться.
Мужчина настолько резко стал сбрасывать вес, что даже родная бабушка не узнала его на одном из семейных барбекю. В итоге он сбросил 50 кг.
В ноябре 2012 года Уиллер попал на обложку британского журнала Men’s Fitness. Но самое главное — он был наконец счастлив, здоров, полон энергии и любил свою жизнь.
Самым тяжелым испытанием для Дэниела стала потеря друзей. «Оказывается, некоторые люди дружат с тобой, потому что ты толстый, чтобы лучше выглядеть на твоем фоне».
Кстати, Уиллер стал помогать людям добиваться желаемого и создал бизнес — «Фитнес, который меняет жизнь» (Life Changing Fitness).
Bigpicture.ru: последние новости
Папаша троллит дочь, пародируя ее селфи Смертельная красота: 12 моделей, которые покончили с собой Под взглядом смерти: 13 последних фотографий знаменитостей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х39
Жди меня: трагедия Валентины Серовой
Летучая показала «персик» в красном бикини35
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами31
В жару без белья: опасно ли это?58
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение