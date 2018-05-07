Питающийся чипсами 140-килограммовый британец захотел оказаться на обложке модного журнала — и сделал это

30-летний Дэниел Уиллер из города Чертси (Суррей, Великобритания) в какой-то момент осознал, что настолько растолстел (140 кг), что даже не видит собственных ног. Для Дэниела этот момент стал решающим — после долгих лет заедания стресса он решил, что пора изменять свою жизнь.

Дэниел в то время работал онлайн-менеджером в Toshiba Europe. Для четкой мотивации он поставил перед собой цель — за три года он должен сбросить вес, привести себя в порядок и попасть на обложку журнала Men’s Fitness.

Уиллер рассказал, что он всегда был пухлым ребенком, но толстым — никогда. Отношения с матерью у него были очень напряженными, и в 19 лет его выгнали из дома.

«Две недели я жил в машине, потом наконец нашел место, где поселился, и в конце концов встал на ноги. Именно тогда я стал заедать все проблемы. В какой-то момент я понял, что недоволен своей собственной жизнью — я был несчастен, нездоров и с избыточным весом. К тому же расстался с девушкой, с которой мы встречались шесть лет».

Источник: dailymail.co.uk Несмотря на то, что многие говорили Дэниелу, что он слишком высоко задрал планку — попасть на обложку журнала, он смог добиться желаемых результатов за 2 года.

Первым делом Уиллер изменил свой рацион. Раньше каждый день он съедал большую пиццу, две упаковки чипсов и выпивал 2 литра кока-колы. Он буквально влюбился в блюда из курицы, пасты, красного мяса и яиц. Затем начал бегать.

Но надолго его не хватило — суставы не выдержали такого веса и нагрузки. И Дэниел стал заниматься в спортзале и качаться.

Мужчина настолько резко стал сбрасывать вес, что даже родная бабушка не узнала его на одном из семейных барбекю. В итоге он сбросил 50 кг.

В ноябре 2012 года Уиллер попал на обложку британского журнала Men’s Fitness. Но самое главное — он был наконец счастлив, здоров, полон энергии и любил свою жизнь.

Самым тяжелым испытанием для Дэниела стала потеря друзей. «Оказывается, некоторые люди дружат с тобой, потому что ты толстый, чтобы лучше выглядеть на твоем фоне».

Кстати, Уиллер стал помогать людям добиваться желаемого и создал бизнес — «Фитнес, который меняет жизнь» (Life Changing Fitness).