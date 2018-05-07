«Не сказал бы, что в России чересчур много праздников». Иван Коматина — правила экспата

Серб Иван Коматина недавно возглавил клуб Pine Creek Golf Resort, где пять последних лет играл в гольф — в свободное время от работы на топ-позициях в промсфере. Правила экспата — на DK.RU. Иван Коматина переехал из Белграда в Россию больше 20 лет назад — поначалу он возглавлял представительства нескольких международных компаний на Урале, после был топ-менеджером на заводе «Русский хром 1915», а на работу в Pine Creek Golf Resort перешел с должности директора представительства Серовского завода ферросплавов в Екатеринбурге. По его словам, в Сербии работа в России считается престижной, а принципы управления едины для всех сфер. Главное — уметь слышать подчиненных.

Иван Коматина, управляющий директор гольф-курорта Pine Creek Golf Resort:

1│Когда я только приехал в Россию в 1996 г., то знал по-русски всего несколько слов: здравствуйте, до свидания, самолет, аэропорт. Я сразу нанял преподавателя и начал учить язык, но где-то через неделю с учителем попрощался — продолжил обучение уже просто в процессе общения с коллегами. Было не очень сложно, все же сербский и русский языки похожи. Но в этом факте есть и минус: иногда возникает ощущение, что говоришь правильно по-русски, а на самом деле в этот момент разговариваешь на сербском. Поэтому я едва ли когда-нибудь смогу избавиться от акцента.

Вообще я считаю, что любой экспат, который приезжает работать в Россию, даже в длительную командировку, должен иметь большой словарный запас русского языка. Во-первых, этим вы показываете уважение к стране, во-вторых, знание русского серьезно облегчает взаимопонимание — не все россияне свободно владеют английским языком.

2│В моей родной стране работа в РФ считается престижной. У сербов в принципе особенное теплое отношение к русским и к России. Поэтому я никогда не задавался вопросом, было бы мне лучше работать где-нибудь в Европе — в Лондоне или Цюрихе, например. Может быть, с точки зрения климата, экологии — да. Но вот люди в России и в частности, в Екатеринбурге, мне кажется, точно лучше.

3│Не сказал бы, что в России чересчур много праздников. В Европе, например, Пасху отмечают четыре дня, а здесь один. День Победы на Западе тоже празднуют, а в новогоднюю пору там сложно застать людей на работе с 25 декабря по 3-4 января. Так что отдыхают европейцы точно так же, как русские — плюс-минус. Заводы в России вообще работают круглые сутки вне зависимости от праздников, так что перекосов я не вижу.

4│У меня большая проблема с запоминанием отчеств. В Сербии они не приняты, так что мне нужно много времени, чтобы уложить в своей голове такую информацию. Но я очень стараюсь. Еще сложно привыкнуть обращаться ко всем на «вы». В моей родной стране любому человеку, который старше тебя, принято говорить «вы», а младшему — «ты». Не важно, мужчина это или женщина, официальное общение или нет. Здесь не так.

5│Каждый, кто приезжает в другую страну, сам делает выбор: влиться в нее максимально, интегрироваться в новую жизнь, или общаться, в основном, с соотечественниками. В Екатеринбурге, например, большая сербская диаспора — можно проводить свободное время с ее представителями. Но мне ближе такая модель: максимальная интеграция с сохранением своего языка, культуры и религии. Думаю, нужно сразу погружаться в новое окружение, чтобы понять все правила и принципы жизни страны. А потом вести себя соответствующе.

6│Я едва ли отличу сибиряка от уральца, уральца от москвича, а москвича от жителя юга России. Русский народ — это такой коктейль из наций, религий и культур, что делить всех по территориальному принципу, на мой взгляд, невозможно и просто бессмысленно.

7│Когда руководишь заводом, достаточно только управленческих навыков, а профильное образование не обязательно. Я работал на «Русском хроме», Серовском заводе ферросплавов, Челябинском электро-металлургическом комбинате, и всегда мне хватало компетенций, ведь не важно, что предприятие продает: хромовые соли, ферросплавы, автомобили или чайники — бизнес есть бизнес. А вот технологом на заводе я работать, конечно, не смогу — здесь нужны дополнительные знания.

8│Я уже пять лет играю в гольф. Начал здесь, на Урале, в клубе, который возглавил. Я давно искал себе спорт, который подходил бы мне по состоянию здоровья: я бывший баскетболист, у меня проблемы с коленями и позвоночником, а гольф — единственный вид спорта, который позволяет много двигаться, но при этом не травмировать организм. Все-таки пройти 18 лунок — хорошая нагрузка, это порядка 12 км, примерно столько пробегает за матч профессиональный футболист. А мы преодолеваем это расстояние за пять часов — для меня это полезно. Сейчас, видимо, буду проводить на поле меньше времени, но постараюсь играть со всеми членами клуба — и начинающими, и играющими на более высоком уровне. Когда увлечение и работа переплетаются, это большая удача.

9│Авторитет руководителя строится на его умении слушать и слышать подчиненных, смотреть на происходящее в компании и уметь увидеть проблему, а потом найти ее решение. При этом начальник может ошибаться — нет гения, который имеет ответы на все вопросы. Главное чтобы он, исходя из разговоров с сотрудниками, мог сформировать общее мнение и дойти до нужного решения.

10│Важно разговаривать с подчиненными, общаться с людьми, которые будут воплощать в жизнь ваши мысли. Только так удастся выстроить сильную команду. Поэтому руководство из кабинета я считаю неприемлемым стилем — нужно почаще обходить предприятие.

11│Отношения с коллегами и клиентами должны быть основаны на честности и доверии, а как далеко заходить — дружить, общаться вне работы или нет — каждый решает. Но в любом случае, даже если нам, как говорится, детей не крестить, мы должны быть честны друг перед другом.

12│Не знаю, кого сейчас можно удивить дорогими туфлями или часами. Много лет назад я работал с состоятельным человеком, который тогда владел несколькими заводами в России. У него был мобильный телефон Nokia, перетянутый резиночкой, — просто аккумулятор отваливался. Мы сидели в очень крупном английском банке, и он спокойно крутил на этой резиночке свой старый аппарат. Так что это совсем не важно.