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Роспотребнадзор назвал причины массового отравления в Челябинске
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Роспотребнадзор назвал причины массового отравления в Челябинске 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Причиной массового отравления людей в Челябинске стали салаты, приобретенные в отделе готовой продукции супермаркета «Лента», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В состав указанной продукции входили вареные яйца и майонез.
«Управление Роспотребнадзора по Челябинской области провело санитарно-эпидемиологическое расследование по установлению причин и условий возникновения и распространения ОКИ неустановленной этиологии и сальмонеллезной инфекции среди жителей г. Челябинска, связанной с употреблением готовой продукции (салаты, жареная курица), приобретенной в супермаркетах ООО «Лента». По результатам расследования установлено, что все пострадавшие употребляли салатную продукцию, изготовленную в производственных цехах ООО «Лента», приобретенную в магазинах торговой сети «Лента». Во всех салатах, употребляемых больными, содержалось яйцо вареное и майонез», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что по результатам проверки установлены многочисленные нарушения санитарных требований, производство, хранение и реализация салатной продукции в данном супермаркете были приостановлены.
«Снято с реализации 141,44 кг салатной продукции. 78 сотрудников производственных цехов отстранены от работы и направлены на внеплановый медицинский осмотр», — отметили в ведомстве.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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