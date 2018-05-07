Не достигающим оргазма женщинам нужно выписывать вибраторы

Американские врачи должны выписывать большее количество вибраторов, как утверждают местные акушеры и гинекологи. Эта сексуальная игрушка всё ещё незаконна в некоторых штатах, хотя она и является первым и самым надежным средством на пути лечения дисфункции оргазма. Ведущие гинекологи Northwestern University призывают медиков чаще выписывать вибраторы женщинам, столкнувшимся с сексуальными дисфункциями. Когда-то это устройство было создано специально для борьбы с истерией у женщин — именно так тогда называли сексуальную неудовлетворенность. Однако теперь данная сексуальная игрушка считается одним из наиболее эффективных средств помощи женщинам, имеющим трудности с достижением оргазмов. Между тем в американских штатах Алабама и Миссисипи вибраторы до сих пор являются нелегальными. Однако эксперты подчеркивают, что проблемы с оргазмами у женщин зачастую можно решить именно с помощью вибратора. Вот почему врачам следует более активно предлагать данные сексуальные игрушки пациенткам, которые жалуются на неудовлетворительную сексуальное жизнь. Почти 5% американок страдают от аноргазмии, а значит, они почти не способны достичь оргазма. Иногда причины у этого явления психологические, но порой достижению оргазма мешают медицинские проблемы, связанные с нарушением притока крови к зоне клитора и нервным окончаниям, из-за чего они теряют свою чувствительность. Именно в этом случае регулярное использование вибратора может помочь, так как он обеспечивает массаж интимной зоны и стабилизирует приток крови. Авторы нынешней рекомендации подчеркивают, что их клиническая практика доказывает справедливость применение сексуальных игрушек в качестве средств борьбы с аноргазмией. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)