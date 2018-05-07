Ещё
Не достигающим оргазма женщинам нужно выписывать вибраторы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не достигающим оргазма женщинам нужно выписывать вибраторы 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Американские врачи должны выписывать большее количество вибраторов, как утверждают местные акушеры и гинекологи. Эта сексуальная игрушка всё ещё незаконна в некоторых штатах, хотя она и является первым и самым надежным средством на пути лечения дисфункции оргазма. Ведущие гинекологи Northwestern University призывают медиков чаще выписывать вибраторы женщинам, столкнувшимся с сексуальными дисфункциями. Когда-то это устройство было создано специально для борьбы с истерией у женщин — именно так тогда называли сексуальную неудовлетворенность. Однако теперь данная сексуальная игрушка считается одним из наиболее эффективных средств помощи женщинам, имеющим трудности с достижением оргазмов. Между тем в американских штатах Алабама и Миссисипи вибраторы до сих пор являются нелегальными. Однако эксперты подчеркивают, что проблемы с оргазмами у женщин зачастую можно решить именно с помощью вибратора. Вот почему врачам следует более активно предлагать данные сексуальные игрушки пациенткам, которые жалуются на неудовлетворительную сексуальное жизнь. Почти 5% американок страдают от аноргазмии, а значит, они почти не способны достичь оргазма. Иногда причины у этого явления психологические, но порой достижению оргазма мешают медицинские проблемы, связанные с нарушением притока крови к зоне клитора и нервным окончаниям, из-за чего они теряют свою чувствительность. Именно в этом случае регулярное использование вибратора может помочь, так как он обеспечивает массаж интимной зоны и стабилизирует приток крови. Авторы нынешней рекомендации подчеркивают, что их клиническая практика доказывает справедливость применение сексуальных игрушек в качестве средств борьбы с аноргазмией. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
МедикФорум: последние новости
Как правильно отдыхать ночью: советы и правила хорошего сна Что нужно знать о родах естественным путём? Йога как образ жизни: советы и рекомендации
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Боня удивила асиметричной грудью10
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х40
Жди меня: трагедия Валентины Серовой
Летучая показала «персик» в красном бикини36
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами31
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:15
Виктория Боня удивила асиметричной грудью
Звёзды
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение