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Число челябинцев, отравившихся салатами в «Ленте», выросло до 26
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Число челябинцев, отравившихся салатами в «Ленте», выросло до 26 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня на аппаратном совещании в челябинской мэрии стало известно, что у отравившихся в «Ленте» подозрение на сальмонеллез.
На данный момент говорят о 26 пострадавших, передает корреспондент «ФедералПресс». Все они дегустировали самодельный майонез, который использовался в салатах собственного производства «Ленты».
Известно, что семь человек были госпиталазированы в инфекционное отделение городской больницы № 8. Остальные обратались за медицинской помощью в поликлиники.
Проверку проводит Роспотребнадзор.
В настоящее время продажа салатов в «Ленте» запрещена
Отравившиеся люди покупали салаты в супермаркетах, которые располагаются на улице Братьев Кашириных, а также в торговом городе «Алмаз».
Ранее «ФедералПресс» писал, что в одном из детских садов Копейска воспитанников кормили мясом с кишечной палочкой. К счастью, дети не пострадали. Предприятие, которое поставляло некачественную продукцию, накажут административным штрафом от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.
Фото: Евгений Поторочин
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