Число челябинцев, отравившихся салатами в «Ленте», выросло до 26

Сегодня на аппаратном совещании в челябинской мэрии стало известно, что у отравившихся в «Ленте» подозрение на сальмонеллез.

На данный момент говорят о 26 пострадавших, передает корреспондент «ФедералПресс» . Все они дегустировали самодельный майонез, который использовался в салатах собственного производства «Ленты».

Известно, что семь человек были госпиталазированы в инфекционное отделение городской больницы № 8. Остальные обратались за медицинской помощью в поликлиники.

В настоящее время продажа салатов в «Ленте» запрещена

Отравившиеся люди покупали салаты в супермаркетах, которые располагаются на улице Братьев Кашириных, а также в торговом городе «Алмаз».

Ранее «ФедералПресс» писал, что в одном из детских садов Копейска воспитанников кормили мясом с кишечной палочкой. К счастью, дети не пострадали. Предприятие, которое поставляло некачественную продукцию, накажут административным штрафом от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.