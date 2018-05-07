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В Левенцовке поймали женщину, вырывавшую цветы из клумбы
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В Левенцовке поймали женщину, вырывавшую цветы из клумбы 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
В популярном паблике в социальных сетях было опубликовано фото девушки, которая вырвала цветы из клубы в микрорайоне Левенцовский в Советском районе Ростова-на-Дону. По мнению автора публикации, она тем самым наглядно показала свою вседозволенность и плохое воспитание. «Левенцовка должна знать своих „героев“» в лицо! Я конечно не святой человек, но рвать красивые ирисы под вопли пожилой женщины: «Что ты творишь? Взрослая же!» — я бы точно не стала. А присоединилась к замечаниям на огрызания девушки: «А что тут такого?». Действительно, давайте каждый выйдет и вырвет цветок», — возмутился автор публикации. Также, по его словам, рядом с нарушительницей в этот момент был ее муж, однако его реакции на происходящее не последовало.
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