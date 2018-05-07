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Хлое Кардашьян впервые появилась на публике вместе с дочкой
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Хлое Кардашьян впервые появилась на публике вместе с дочкой 

Журнал ОК! 1 час назад
После рождения дочери Хлое Кардашьян на время ушла в тень. В ее Инстаграм практически не появлялись свежие фото, а папарацци никак не могли запечатлеть новоиспеченную маму на улице. Наконец, звезда реалити-шоу перестала скрываться. Пару дней назад ее вместе с Тристаном Томпсоном заметили на ланче в одном из местных заведений, а вчера сфотографировали на прогулке с дочерью.
Для публичного выхода Хлое выбрала спортивный стиль: черные легинсы, кроссовки и футболку. Образ дополнили солнцезащитные очки. Звезда реалити-шоу вместе с дочерью и няней прогуливалась в парке. Заметив папарацци, Хлое сразу же накрыла коляску пледом, чтобы репортер не смог сфотографировать малышку Тру.
Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян
Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле. Родам предшествовали сообщения о многочисленных изменах Тристана, но, несмотря на все неприятности, Хлое и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом чуть больше года. Новорожденная дочь стала их первым ребенком.
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