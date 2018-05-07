«Дети в таких семьях чувствуют себя одинокими»: отрывок из книги «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей»

Как распознать эмоционально незрелого родителя

Возможно, вам трудно объективно посмотреть на своих родителей, потому что вам кажется, будто вы их предаете. Но тут речь совсем не об этом. Мы не хотим проявлять неуважение по отношению к вашим родителям или предавать их. Мы хотим, наконец, посмотреть на них беспристрастно. Я надеюсь, вы заметите, что в основе всех рассуждений об эмоционально незрелых родителях, представленных в этой книге, лежит глубокое понимание причин их ограниченных возможностей. Вы узнаете, что их незрелое, причиняющее окружающим боль поведение зачастую не является преднамеренным. Рассмотрев эти и другие особенности своих родителей более объективно, вы сможете понять о себе и своей семейной истории то, о чем и не думали раньше.

Большинство проявлений эмоциональной незрелости лежат за пределами сознательного контроля человека, и большинство эмоционально незрелых родителей не имеют ни малейшего представления о том, как они повлияли на своих детей. Мы не пытаемся в чем-то обвинять этих родителей, но мы хотим понять, почему они такие. Я надеюсь, что любые открытия, связанные с вашими родителями, которые вы сделаете, читая эту книгу, в значительной степени повысят ваш уровень самосознания и эмоциональной свободы.

К счастью, мы с вами взрослые и независимые люди, и потому можем определить, в состоянии ли наши родители дать нам заботу и понимание, в которых мы нуждаемся. Для объективной оценки нам важно не только отметить для себя внешние поведенческие особенности ваших родителей, но и понять, какие эмоции лежат в их основе. После того как вы разберетесь с более глубокими чертами характера ваших родителей, осознаете, чего от них ожидать, и подберете определение для их поведения, вероятность того, что их огра— ничения застанут вас врасплох, значительно снизится.

Помните: то, что вы думаете о своих родителях — ваше личное дело. Им совсем необязательно знать о том, что вы получили из этой книги. Ваша цель — стать более уверенными в себе, узнав правду о собственной истории. Увидеть своих родителей такими, какие они есть на самом деле, не значит предать их. Объективный взгляд на родителей не принесет им вреда, но сможет помочь вам.

Из предыдущей главы вы узнали о разрушающем влиянии эмоционально незрелых родителей на самооценку своих детей и их отношения с другими людьми во взрослом возрасте. В зависимости от уровня незрелости родителей степень воздействия может быть разной, но результат всегда один: дети в таких семьях чувствуют себя одинокими, а их эмоции не замечают. Это подрывает веру ребенка в то, что его можно любить, и может привести к чрезмерной осторожности при установлении эмоционально близких отношений с другими людьми.

Упражнение: оценка уровня эмоциональной незрелости родителей

Эмоциональная незрелость давно является предметом исследований. С годами произошло некоторое смещение фокуса исследователей в сторону симптомов и клинических диагнозов. Все чаще используется модель медицинского заболевания, позволяющая дать количественную оценку различным типам поведения и выявить болезнь, лечение которой покрывается медицинской страховкой. Однако с точки зрения глубокого понимания людей определение уровня эмоциональной незрелости часто оказывается гораздо более полезным. Вы сможете сами в этом убедиться, прочитав эту главу и выполнив упражнение, которое я предлагаю ниже.

Прочитайте следующие утверждения и отметьте те из них, которые описывают вашего родителя.

Мой родитель часто чрезмерно эмоционально реагировал на незначительные события

Мой родитель не часто проявлял эмпатию или интересовался чувствами.

Когда дело доходило до эмоциональной близости или проявления чувств, моему родителю становилось не по себе и он закрывался.

Моего родителя часто раздражали индивидуальные различия и другие точки зрения.

Моего родителя часто раздражали индивидуальные различия и другие точки

В детстве родитель часто делился со мной своими проблемами, но не был готов выслушать меня.

Мой родитель часто говорил и делал что-то, не думая о чувствах других людей.

Мне редко доставалось родительское внимание и сочувствие, разве что когда мне серьезно нездоровилось.

Все наши разговоры в основном вращались вокруг интересов родителя.

Мой родитель был непоследовательным — иногда он проявлял мудрость, но иногда вел себя совершенно неразумно.

Если мне было грустно, родитель либо говорил что-то поверхностное и бесполезное, либо злился и отпускал саркастические комментарии.

Даже вежливое несогласие могло спровоцировать защитную реакцию моего родителя.

Мне было неприятно рассказывать родителям о своих успехах, потому что мне казалось, что им все равно.

Мой родитель не основывал свое мнение на фактах и логике.

Мой родитель не был склонен к самоанализу и редко задумывался о своей роли в сложившейся ситуации.

Мой родитель видел все в черно-белом свете и плохо воспринимал новое.

Сколько утверждений справедливы для вашего родителя? Если вы отметили более одного высказывания, велика вероятность того, что в детстве вам пришлось иметь дело с эмоционально незрелым родителем, ведь все перечисленные проявления являются признаками эмоциональной незрелости.

Тип личности или временная эмоциональная регрессия

Эмоциональная незрелость как модель поведения отличается от временной эмоциональной регрессии. Любой человек может на время потерять контроль над своими чувствами или повести себя импульсивно из-за усталости и стресса. У большинства из нас были мо— менты в жизни, за которые нам стыдно.

Однако человек, для которого эмоциональная незрелость является частью структуры личности, демонстрирует определенные паттерны поведения снова и снова. Эти паттерны являются настолько автоматическими и неосознанными, что человек их даже не замечает. Эмоционально незрелые люди не думают о том, как их поведение влияет на окружающих. Им не бывает стыдно, поэтому они редко извиняются или выражают сожаление.

Определение зрелости

Прежде чем мы займемся исследованием эмоциональной незрелости, давайте посмотрим на то, что такое эмоциональная зрелость. Эмоциональная зрелость — это не какое-то расплывчатое понятие и не вопрос мнения; она очень хорошо изучена.

Говоря об эмоциональной зрелости, мы имеем в виду человека, способного думать объективно и образно, и при этом поддерживать эмоциональную связь с другими людьми. Эмоционально зрелые люди могут действовать независимо и при этом сохранять глубокие эмоциональные связи, с легкостью находя место обоим проявлениям в своей повседневной жизни. Они прямо и открыто идут к поставленным целям, но при этом не используют других людей в своих интересах. Они отделились от своей родительской семьи в достаточной степени для того, чтобы построить свою собственную жизнь (Bowen 1978). У них хорошо развито чувство собственного «я» (Kohut 1985) и ощущение идентичности (Erikson 1963). Они высоко ценят близкие отношения.

Эмоционально зрелые люди не стесняются своих чувств и честно говорят о них. Они прекрасно ладят с другими людьми, благодаря хорошо развитым эмпатии, контролю над побуждениями и эмоциональному интеллекту (Goleman 1995). Им интересен внутренний мир других людей, им нравится открываться и делиться своими чувствами, формируя таким образом эмоциональную близость. Если возникает какая-то проблема, такие люди открыто работают с другими над разрешением разногласий (Bowen 1978).

Эмоционально зрелые люди справляются со стрессом, реалистично оценивая ситуацию и стараясь смотреть вперед. При этом они внимательно анализируют свои мысли и чувства. При необходимости они могут контролировать свои эмоции, предугадывать будущее, адаптироваться к реальности и использовать эмпатию и юмор для разрешения сложных ситуаций и укрепления своей связи с окружающими (Vaillant 2000). Они объективны и знают себя достаточно хорошо, для того чтобы признать свои слабости (Siebert 1996).

Личностные черты, присущие эмоционально незрелым людям

Эмоционально незрелые люди, напротив, часто демонстрируют совершенно другие поведенческие, эмоциональные и интеллектуальные характеристики. Поскольку все рассматриваемые ниже черты характера связаны между собой, людям, у которых есть проявления одной из них, часто свойственны и другие. Ниже я дам краткие описания различных особенностей, присущих эмоционально незрелым людям.

Они не умеют проявлять гибкость и их трудно в чем-либо переубедить.

Там, где есть четкий путь, по которому можно следовать, эмоционально незрелые люди могут достигать неплохих результатов, иногда добиваясь больших успехов и уважения окружающих. Но в том, что касается отношений или ситуаций, где необходимо принимать решения, исходя из собственных чувств, их незрелость становится очевидной. Они либо демонстрируют полное отсутствие гибкости, либо действуют импульсивно и пытаются справиться с реальностью, сведя её к чему-то, что они в состоянии контролировать. Сформировав свое мнение о чем-либо, они больше не принимают альтернативных точек зрения. Для них существует лишь один правильный ответ, а если кто-то думает по-другому, они воспринимают это в штыки и быстро занимают оборонительную позицию.

У них низкая стрессоустойчивость.

Эмоционально незрелые люди плохо справляются со стрессом. Они действуют реактивно и стереотипно. Вместо того, чтобы оценивать ситуацию и предугадывать её развитие, они используют механизмы психологической адаптации, основанные на отрицании, искажении или подмене реальности (Vaillant 2000). Им сложно признавать свои ошибки, поэтому они часто отказываются признавать факты и винят во всем других. Они плохо умеют контролировать свои эмоции и часто реагируют слишком остро. Расстроившись, они с трудом восстанавливают эмоциональное равновесие и ожидают, что окружающие сделают то, чего они хотят, чтобы их успокоить. Они часто ищут утешения в алкоголе или лекарственных препаратах.

Они делают то, что вызывает приятные чувства.

Маленькие дети руководствуются исключительно чувствами, в то время как взрослые принимают во внимание возможные последствия своих действий. По мере взросления мы узнаем, что делать только то, что вызывает приятные чувства, не всегда является лучшим выбором. Эмоционально незрелые люди продолжают вести себя, как дети, и делать только то, что им нравится (Bowen 1978). Они принимают решения, исходя из того, что кажется им самым привлекательным в данный момент, и часто выбирают путь наименьшего сопротивления.

Если вы являетесь зрелой личностью и думаете перед тем, как что-то сделать, вам может быть сложно представить каково это — строить свою жизнь, ориентируясь только на то, что вызывает у вас приятные ощущения прямо сейчас. Лучше понять это вам поможет следующий пример ошеломляющего поведения эмоционально незрелого человека.

Анна убедила своего брата Тома поехать вместе с ней к их пожилому отцу, чтобы поговорить с ним о переезде в дом престарелых. Пробыв в доме отца некоторое время, Анна решила, что настал момент для серьезного разговора. Внезапно выяснилось, что Тома нигде нет. Анна обыскала весь дом, а потом выглянула в окно, выходящее на улицу, и увидела, как брат садится в машину и уезжает. Она не поверила своим глазам, у нее не укладывалось к голове, что Том мог просто взять и сбежать. Но если понять, что в тот момент выйти из дома и уехать было намного приятнее, чем остаться и принять участие в трудном разговоре, такое поведение имеет смысл.

Они смотрят на все субъективно, а не объективно.

Эмоционально незрелые люди оценивают все ситуации субъективно, а не объективно. Они не склонны к бесстрастному анализу. Для интерпретации произошедшего то, как они себя чувствуют, гораздо важнее, чем то, что фактически происходит. Истина не имеет такого значения, как то, что ощущается как истина (Bowen 1978). Пытаться заставить человека, смотрящего на все субъективно, быть объективным бесполезно. Факты, логика, история — эмоционально незрелые люди абсолютно глухи к любым доводам.

Они не уважают различия.

Эмоционально незрелые люди с раздражением воспринимают мысли и мнения, отличающиеся от их собственных, поскольку уверены, что все должны думать так же, как они. Они не в состоянии принять тот факт, что другие люди имеют право на собственную точку зрения. Они могут вести себя бестактно, поскольку не замечают чужих особенностей и могут сделать обидный комментарий. Эмоционально незрелые люди чувствуют себя комфортно только в отношениях с четким распределением ролей, где все придерживаются одних взглядов. Более спокойные и приятные ведут себя точно так же, но более спокойно и приятно.

Они эгоцентричны.

Эгоцентризм присущ всем нормальным детям, однако эгоцентризм эмоционально незрелых взрослых скорее является проявлением инфантилизма, чем детскости. В отличие от детей, им недостает радости и открытости. Зацикленность эмоционально незрелых людей на себе напоминает одержимость, в ней нет детской невинности. Маленькие дети ставят себя на первое место, потому что их поведение все еще определяется инстинктами, эмоционально незрелыми взрослыми руководят тревога и чувство незащищенности. Они чем-то напоминают раненых, которые все время трогают больное место. Они живут с постоянным ощущением незащищенности, боясь, что все увидят, что они плохие, ущербные или недостойные любви. Они создают защиты, чтобы избежать близости с другими, поскольку это создает угрозу для их шаткой самооценки. Прежде чем вы начнете слишком сильно их жалеть, учтите, что их защиты работают безупречно, не позволяя им осознать ничего из того, что их тревожит. Они бы никогда не признались себе в том, что чувствуют себя незащищенными и занимают оборонительную позицию.

Они зациклены на себе.

Тревожная зацикленность на себе — общая характеристика всех эмоционально незрелых людей. Они постоянно следят за тем, все ли их потребности удовлетворяются и не задело ли их что-нибудь. Их самооценка поднимается или падает в зависимости от того, как на них реагируют окружающие. Они не переносят критики, поэтому стараются свести к минимуму ошибки. Поскольку они полностью поглощены собой, их потребности затмевают чувства других людей. Например, когда одна женщина сказала своей матери о том, что ей было больно слышать от нее критику в адрес отца, в ответ она услышала: «Ну, если бы я не могла рассказать об этом тебе, мне было бы не с кем это обсудить».

Такие термины как «эгоцентричные» или «нарциссические» создают ошибочное впечатление, что таким людям нравится постоянно думать о себе, хотя на самом деле, у них просто нет выбора. Их мучают сомнения в собственной ценности. Они погружены в себя, поскольку в детстве их развитие остановилось из-за чувства тревоги. Поэтому их эгоцен— тризм скорее напоминает зацикленность на себе человека, страдающего от хронической боли, чем того, кто пребывает в постоянном восторге от себя самого.

Они все воспринимают на свой счет, но не склонны к самоанализу.

Эмоционально незрелые люди все воспринимают на свой счет, т.е. при любом взаимодействии все всегда вращается вокруг них. При этом они не склонны к самоанализу. Они сосредоточены на себе не ради того, чтобы лучше понять себя; им просто хочется быть центром внимания.

Общаясь с таким человеком, вы заметите, что о чем бы вы ни завели речь, он всегда переводит разговор на себя. Примером этого может служить мать, которая слушает рассказ дочери о сложностях в её отношениях с мужем и использует это как повод поговорить о собственном разводе. Другим примером являются родители, которые отодвигают победу своего ребенка на второй план, пускаясь в воспоминания о собственных достижениях.

Эмоционально незрелые люди с более развитыми навыками социального общения умеют слушать более вежливо, но вам все равно не удастся удержать их интерес. Может быть, они и не станут открыто менять тему разговора, но они не будут задавать уточняющих вопросов или проявлять любопытство к подробностям вашего опыта. Скорее всего, они поставят точку в разговоре, сказав что-нибудь приятное, вроде «Это прекрасно, дорогая. Вижу, ты хорошо провела время».

Поскольку эмоционально незрелые люди не способны к самоанализу, они не видят своей роли в возникающих проблемах. Они не оценивают собственное поведение и не ставят под вопрос свои мотивы. Если проблема возникает из-за них, они предпочитают не заострять на этом внимание, и просто говорят, что не хотели причинить вам зла. В конце концов, их же нельзя обвинять в том, что они сделали нечаянно, правда? Таким образом, они по прежнему сосредоточены на своем намерении, а не на том, как их действия повлияли на вас.

Им нравится быть в центре внимания.

Эмоционально незрелые люди, как правило, оказываются в центре внимания, и в этом они похожи на детей. В группах на самого эмоционально незрелого человека часто тратится большая часть времени и энергии. Если другие участники допустят это, все внимание группы будет сосредоточено на этом человеке. Если это произойдет, сменить фокус будет трудно. Для того чтобы шанс быть услышанным появился у кого-то еще, придется резко перевести внимание группы, а большинство людей не хочет этого делать.

Может показаться, что такие люди просто являются экстравертами, но это не так. Разница заключается в том, что большинство экстравертов легко воспринимают смену темы. Экстравертам необходимо общение, а не просто внимательная аудитория, поэтому они проявляют заинтересованность и открытость по отношению к другим участникам беседы. Экстраверты действительно любят поговорить, но делают это не для того, чтобы помешать высказаться другим.

Они часто меняются ролями с детьми.

Смена ролей — это отличительный признак эмоциональной незрелости родителей в отношениях с детьми. В этом случае родитель ведет себя с ребенком так, как будто ребенок является для него родителем, ожидая от него внимания и утешения. Такие родители могут воспринимать ребенка как свое доверенное лицо и делиться с ним взрослыми проблемами. Примером подобной смены ролей могут служить родители, рассказывающие своим детям о проблемах в браке. Некоторые эмоционально незрелые родители ждут, что дети будут хвалить их и радоваться за них так, как обычно это делают родители.

Лаура, женщина с которой мне довелось работать, вспоминала, как её отец сбежал с другой женщиной, оставив её одну с матерью, которая в тот момент находилась в тяжелой депрессии. Лауре в то время было всего восемь лет. Однажды отец заехал за ней на новом кабриолете. Он был просто в восторге от своей новой игрушки. Он ожидал, что дочь разделит с ним его радость. Ему и в голову не пришло, что его новая счастливая жизнь сильно отличается от той мрачной атмосферы, в которой приходилось жить Лауре с её покинутой матерью.

Вот еще один пример отца, который ждал почти родительского одобрения от своей дочери, несмотря на то, что в прошлом он плохо с ней обращался.

История Фриды

Фриде почти сорок. В детстве в её семье царил страх. Эмоциональная незрелость её отца, Мартина, часто выливалась в физическую агрессию. Хотя в обществе и на работе он был уважаемым гражданином и коллегой, дома он бил и порол ремнем своих детей так, что у них оставались следы. Когда подростком Фрида, наконец, дала ему отпор, он перестал её избивать, но продолжал издеваться над её младшей сестрой. Он также словесно оскорблял мать Фриды.

Мартин был непредсказуемым человеком. Его настроение полностью зависело от того, как прошел его день: он мог быть нетерпеливым и сердитым, а мог — щедрым, счастливым и любящим. Однако вместо того, чтобы исполнять родительские обязанности по отношению к своим детям, Мартин ждал утешения от них. Он хотел быть в центре внимания и считал, что именно дети должны держать себя в руках и контролировать свои чувства. Отношения в этой семье были классическим примером смены ролей: отец требовал безусловного одобрения, давая волю своим настроениям, как ребенок. Фрида особенно страдала от этой смены ролей, ведь Мартин ждал от нее почти материнской любви и восхищения. Например, однажды после того, как Фрида переехала в собственный дом, Мартин решил, что ей нужны качели на крыльце дома, и не просто качели, а собственноручно изготовленные им из тяжелых бревен. Не спросив дочь, он привез их на её небольшую террасу, где они заняли практически все место. Они были огромными, их невозможно было обойти. Фрида обратила внимание на то, что эта ситуация была прекрасной метафорой того, как Мартин занимал все пространство в семье.

Он был горд собой, как ребенок, только что подаривший матери свою поделку. К счастью, узнав об эмоциональной незрелости отца и поняв, что роли в их семье пе— репутаны, Фрида без колебаний убрала качели и привела крыльцо в тот вид, который нравился ей.

Почему в мире так много эмоционально незрелых родителей

Многие из моих клиентов рассказывали истории, свидетельствующие об эмоциональной незрелости их родителей. Все это заставляет меня задаваться вопросом о том, что стало причиной столь распространенного недостаточного эмоционального развития людей. Мои наблюдения и клинический опыт показывают, что родители многих моих клиентов закрылись в эмоциональном плане, когда сами были детьми.

Исследуя историю своей семьи, многие из моих клиентов вспоминали о том, что в детские годы их родители часто чувствовали себя несчастными и испытывали напряжение. В семейной истории сплошь и рядом всплывают злоупотребление алкоголем и наркотиками, покинутость, потери, жестокое обращение или травмирующий опыт, связанный с иммиграцией. Все это предполагает, что наши родители выросли в атмосфере утраты, боли и изоляции. Многие люди рассказывали, что хотя они и чувствуют, что их обесценивали и с ними плохо обращались, это не идет ни в какое сравнение с историями, которые им рассказывали родители о своем тяжелом детстве. Очень часто отношения между матерью клиента и её собственной матерью были наполнены конфликтами и неудовлетворенностью. При этом для клиента бабушка со стороны матери вполне могла стать источником любви и заботы. Похоже, родители многих моих клиентов никогда не имели тесной эмоциональной связи со своими родителями и не получали от них поддержки, и для того, чтобы пережить собственное эмоциональное одиночество в детстве, они возвели прочные защиты.

Также важно помнить о том, что старые принципы воспитания, которые испытали на себе родители моих клиентов, зачастую сводились к тому, что детей должно быть видно, но не слышно. Физические наказания считались приемлемыми, на них закрывали глаза даже в школах и считали способом научить детей ответственности. Многие родители считали поговорку «Пожалеешь розгу — испортишь дитя» обычной житейской мудростью. Их не беспокоили чувства детей; они считали, что главная задача родителей — научить детей правильно себя вести. Только в 1946 году доктор Бенджамин Спок в своей книге «Ребенок и уход за ним» популяризировал идею о том, что чувства и личность ребенка имеют такое же важное значение, как его физическое благополучие и дисциплина. Предыдущие поколения заботились о послушании детей и считали его золотым стандартом их развития, и мало думали о поддержании в детях чувства эмоциональной защищенности и заботе об их индивидуальности.

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