Много пространства и минимум работы? Чем офисы open space грозят компании и коллективу

Шум, разговоры ни о чем и постоянные простуды — это то, что открытые офисы гарантируют любой фирме. Но, несмотря на явные недостатки, к традиционным кабинетам возвращаются лишь единицы. Очередное исследование влияния офисов открытого типа на продуктивность коллектива опубликовал BBC.com. На примере одного предпринимателя удалось показать все подводные камни этого модного типа организации рабочего пространства.

Четыре года назад Крис Нагеле сделал то, что уже осуществили многие директора до него: он перевез свою команду в офис открытого типа. Раньше персонал работал из дома, но Нагеле хотел объединить всех, чтобы наладить взаимодействие. Очень скоро стало понятно, что он совершил огромную ошибку. Все отвлекались, пострадала продуктивность, а работники были откровенно несчастны, не говоря уже о самом Нагеле. Примерно через три года после переезда в опенспейс Нагеле вновь перевез компанию, но на этот раз в огромное помещение, где выделил каждому свой кабинет.

Идея офиса открытого типа привлекает многих, и, по мнению большинства, лишь единицы возвращаются к традиционным кабинетам. Однако исследования показывают, что в открытых рабочих пространствах наша продуктивность снижается на 15%, возникают огромные проблемы с концентрацией, а также удваивается вероятность заболеть.

Уже после переезда Нагеле слышал от других руководителей в сфере технологий, что и они жаждут отказаться от идеи открытого пространства.

Многие говорят, что терпеть не могут open space, — говорит он. — Им трудно завершать все дела в офисе и приходится доделывать работу дома.

Чем меньше происходит вокруг, тем лучше

Есть одна весомая причина, по которой мы все любим кабинеты с четырьмя стенами и возможностью закрыться ото всех: концентрация. Секрет в том, что мы не способны выполнять несколько действий одновременно, и любая ерунда может нас отвлечь от работы на добрых двадцать минут.

Более того, некоторые открытые пространства негативно влияют на нашу память. Это особенно касается помещений с незакрепленными рабочими местами, крайней формой открытой планировки рабочих помещений, где люди могут сидеть где угодно, перемещая свое оборудование с места на место.

Мы запоминаем больше информации, когда имеем постоянное место для работы, — утверждает Салли Огастин, дизайнер из Иллинойса.

Бестолковое общение

Больше всего многих из нас отвлекает именно шум. Профессора Сиднейского Университета обнаружили, что около 50% людей, работающих в офисах открытого типа, и почти 60% работников, столы которых окружены низкими стенками, недовольны слышимостью. И лишь 16% тех, у кого есть отдельный кабинет, пожаловались на подобные проблемы. Чтобы определить уровень недовольства, были опрошены люди из разных типов офисов с учетом 14 разных условий, включая температуру помещения, качество воздуха и звукоизоляцию. Победителями стали закрытые, отдельные кабинеты.

Помимо более низкой цены, одним из главных аргументов «за» для open space является мысль, что открытое помещение стимулирует взаимодействие. Тем не менее, всем хорошо известно, что блестящие идеи редко приходят, когда мы просто болтаем ни о чем друг с другом. Мы скорее узнаем, что собирается коллега подарить маме на Рождество или чем занемог его супруг, чем продвинемся в решении рабочих вопросов.

Люди больше разговаривают друг с другом, но не о вещах, касающихся работы, — утверждает Огастин. — Даже если вы работаете в офисе открытого типа, бронируйте зал заседаний для мозгового штурма — это то, что требует планирования и уединения.

Конечно, важно, чтобы в коллективе все знали друг друга и ладили, но существует много способов взаимодействия и в закрытых кабинетах. Команда Нагеле, к примеру, обедает вместе каждый день. Иногда идеи приходят в голову во время разговоров за едой, но в основном они появляются и раскрываются во время заседаний, нацеленных на мозговой штурм.

Поиск баланса

Некоторые компании, не готовые избавиться от офисов открытого типа, экспериментируют, выделяя отдельные тихие комнаты и закрытые помещения для работ, которым требуется больше концентрации внимания: реклама, финансовое планирование или программирование.

Но возникает новая проблема: некоторые сотрудники не готовы покидать команду и работать в одиночку, не ощущая своей значимости в коллективе. Это особенно актуально для среды с высоким уровнем стресса. Некоторым даже кажется, что бегство в тихий кабинет — проявление слабости.

Другие компании создают закрытые офисные помещения для команд поменьше. Райан Мулленикс, партнер NBBJ, всемирной архитектурной фирмы, работал с техническими компаниями, строившими офисы с комнатами для 3 — 16 работников. Сотрудники все еще могут общаться друг с другом, но они также имеют возможность закрыться от шума и других людей, когда это необходимо.

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