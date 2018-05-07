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В Перми выбрали самую красивую и талантливую старшеклассинцу
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В Перми выбрали самую красивую и талантливую старшеклассинцу 

АиФ Пермь 56 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми прошёл финал ежегодного конкурса красоты и талантов «Мисс старшеклассница». За корону и ленту победительницы сражались 24 девушки из 22 учебных заведений города.
Участницы представили на суд жюри разнообразные номера. Чаще всего это было танцевальное выступление. Отличительной чертой практически всех номеров в финале была мультижанровость. Участницам удалось совместить в выступлениях различную хореографию, например, балет и современный танец, национальный танец и хип-хоп.
Кроме того, некоторые девушки показали в одном номере почти все свои таланты: играли на музыкальных инструментах, пели, танцевали. Было и необычное выступление с использованием электрического тока. Молнии на сцене впечатлили членов жюри.
Конкурс талантов — один из трёх этапов финала. Девушки представили на суд жюри два дефиле. Вместо привычного для конкурсов красоты показа купальников, участницы прошлись в модной современной одежде. Было важно показать, как они умеют двигаться в ритм музыке. Это дефиле позволило увидеть характер участниц.
Завершающим этапом было дефиле в вечерних платьях, которое вызвало восторг у зрителей. Некоторых девушек поддерживали, вывесив плакаты с приободряющими лозунгами.
После непродолжительного совещания жюри, в состав которого вошли хореографы, стилисты, участницы других конкурсов красоты и победительницы конкурса «Мисс старшеклассница» прошлых лет, представители различных организаций, вынесли свой вердикт.
Некоторые участницы получили спецпризы. Так например, титула «Мисс интернет» была удостоена Ксения Чихачева. Она не прошла в финал, но победила в голосовании на сайте «АиФ-Прикамье». За Ксюшу проголосовали тысячи читателей сайта.
Третье место завоевала Каролина Мамедова. Второе было присуждено Татьяне Вольняковой. Корону и ленту победительницы получила ученица Гамовской средней школы Евгения Лазукова.
Весь вечер Евгению активно поддерживал зал. Ведущий шутил, что поболеть за неё, видимо, приехали все жители Гамово.
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