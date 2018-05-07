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Бездомные собаки напали на женщину с ребенком в Перми
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Бездомные собаки напали на женщину с ребенком в Перми 

360tv.ru 2 часа назад
На жительницу Перми во время прогулки с грудным ребенком напала стая собак. После происшествия женщина обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину, сообщило агентство Ura.ru.
Бродячие собаки окружили женщину с ребенком 5 мая в Закамске, когда она возвращалась из магазина.
В какой-то момент вокруг меня уже было семь собак. Они начали лаять и пытались укусить за руки. Я прижала ребенка ближе к себе и начала набирать темп. Вокруг ни души. На помощь звать было бесполезно
— Наталья.
Наталья закричала и пнула одну из собак, после чего стая убежала. Дома женщина обнаружила на ноге укус и обратилась в больницу, где ей поставили укол от столбняка. Женщина написала письмо Владимиру Путину и пожаловалась на чиновников, которые игнорируют обращения местных жителей.
Власти Красноярска объявили аукцион в поисках подрядчика для отлова бродячих собак. Стартовая цена контракта превышает два миллиона рублей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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