Ким Кардашьян гуляет по Лас-Вегасу в прозрачных брюках 

Ким прилетела в Лас-Вегас, чтобы отпраздновать вместе с одноклассницами 20-летие окончания школы. Они вместе пошли на концерт Шер (71) и веселились там всю ночь.
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Ким (37) не стала сразу возвращаться домой и осталась в Лас-Вегасе еще на день, ведь дальше ей нужно будет ехать в Нью-Йорк, где сегодня ночью состоится одно из самых главных модных событий мира — бал Института костюма Met Gala.
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Кстати, именно к нему Ким так похудела. Поэтому на встрече с одноклассницами она оголила живот, а на следующий день гуляла по городу в прозрачных брюках и топе.
Так она повторила костюм Шер, в котором та появилась на премии «Грэмми» в 1974 году, еще раз показав, как сильно она любит певицу.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kim-kardashyan-gulyaet-po-las-vegasu-v-prozrachnyh-bryukah/