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Иллюзионист Сергей Сафронов тайно женился на беременной
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Иллюзионист Сергей Сафронов тайно женился на беременной 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Втайне не от нее (иначе это был бы всем цирковым номерам номер), а от других родственников. Ничего не подозревали даже его знаменитые братья — старший Илья и младший Андрей. А вот наш журнал узнал все подробности.
— Катя работала на нашем шоу — она и летала, и исчезала, и просто красиво выносила реквизит на сцену, я с ней знаком больше двух лет, — рассказал «Антенне» средний из братьев Сафроновых. — Так вышло, что мае прошлого года я развелся с женой Машей, а с Катей мы расписались в марте этого. Подчеркну: я не ушел от Маши к Кате, я уходил от жены в никуда. С Катенькой мы неожиданно решили попробовать, и вот к чему это в итоге привело. С Машей не сложилось из-за постоянных скандалов, а из-за работы жизнь и так нервная, хотелось хотя бы дома спокойствия. Катя подкупила неконфликтностью, вниманием, добротой. Но и Маша не стала для меня злюкой номер один. Развод я переносил тяжело, тем более что сам всем доказывал много лет, что вопреки всему мы с Машей будем до конца. И не сдержал слово. Очень страдал. Катя помогла выбраться из этой ямы и даже помогла найт общий язык с бывшей. Катя с Машей тоже дружат — на связи каждый день.
— И Маша вновь обрела счастье: уже вышла замуж и переехала в Лондон, — продолжает Сергей Сафронов. — С будущим мужем Жорой она познакомилась в Болгарии, где я купил квартиру, чтобы наши общие дети — Алина (ей сейчас 8 лет) и Вова (ему 7), а также ее родители отдыхали у моря. Они дружили несколько лет, а когда мы разошлись, он тоже не растерялся. В Болгарии работа только летом, вот они и попробовали вести бизнес в Лондоне — Жора развозит молоко по магазинам. Там он зарабатывает так, что еще и родителям в Болгарии помогает. Жалко, что наши дети тоже переехали в Лондон, теперь мне придется туда мотаться. Но я и в России их почти не видел — из-за гастролей. Зато Алина и Вова сразу полюбили мою новую супругу и с нетерпением ожидают братика или сестричку: Катя беременна. Об этом мы узнали перед Новым годом, и захотелось красивой свадьбы. Сообщать родным не хотелось, потому что тогда бы пришлось играть пышную свадьбу, а такая у меня уже была. Поэтому даже братьям ни о чем не сказал. Кстати, с Машей я расписывался, когда она тоже была в положении.
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