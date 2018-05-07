Блогер Мукаддас Бибарсов: В Саратовской области открыли новую мечеть

Глядя в лица этих людей, невольно появляются слезы гордости.

Несмотря на сложное социально-экономическое положение, они понимают необходимость поддержания своего духовного мира, строят мечети, собираются на совместные акции.

5 мая 2018 г. в поселке Трудовик Питерского района Саратовской области торжественно открыли мечеть. Дом Аллаха появился здесь меньше, чем за год. Сегодня в нем уже проводятся пятничные намазы.

В планах местных мусульман ИА пристроить женский молельный зал и комнату для омовения.

Очень важно, чтобы мы чувствовали себя Людьми, как лучшие из творений Создателя, укрепляли свою религиозную, этническую и гражданскую идентичность.