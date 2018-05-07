Как не тратить понапрасну силы и нервы: 10 советов от йога-тренера

Sobesednik.ru узнал у специалиста по йоге, как повысить энергичность и запасы силы.

Вам не хватает энергии? Хотите почувствовать себя сильным и уверенным человеком? Научитесь распоряжаться своими ресурсами. Вот что рекомендует врач, чемпион мира по йога-спорту Вячеслав Смирнов , основатель школы YogaLife.

1. Не тратить время на жалость к себе

Вы никогда не увидите, как сильный духом человек жалеет о своем скорбном положении, винит обстоятельства или переживает, как плохо с ним обошлись. Такой человек умеет брать на себя ответственность за свои действия и их результаты, понимает и принимает тот факт, что жизнь бывает непредсказуемой. Он может с честью выйти из испытания, получив урок и поблагодарив жизнь за него.

2. Не бояться перемен

Сильные духом люди принимают перемены и охотно идут навстречу риску. Их самый сильный «страх» не перед неизвестностью, а перед возможностью стать самодовольным и застойным. Время перемен придает им энергии и обостряет их лучшие качества.

3. Не тратить энергию на то, что вы не в состоянии контролировать

Сильные духом люди не жалуются долго и нудно на пробки на дорогах, потерянный багаж и особенно на других людей. Они принимают эти факты как события, находящиеся вне их контроля. В сложной ситуации успешные люди осознают, что единственная вещь, подвластная их контролю — это их собственные реакции и отношение к ситуации.

4. Не беспокоиться о том, чтобы всем понравиться

Вам знакомы люди, пытающиеся всем угодить? Или, наоборот, те, кто лезет из кожи вон, чтобы навредить другим и таким образом укрепить свой образ сильного человека? Обе эти позиции плохи. Сильные духом люди стараются быть добрыми и справедливыми и угождать другим только там, где это уместно. При этом они не боятся высказать мнение, которое может кого-то расстроить.

5. Не бояться разумного риска

Сильный духом человек готов разумно рисковать. Но перед этим он тщательно взвесит все риски, величину выигрыша и просчитает наихудший сценарий еще до того, как (и если) события начнут разворачиваться.

6. Не жалеть о прошлом

Надо иметь особую силу, чтобы принять прошлое и идти дальше. Цените те вещи, которым вы научились в прошлом, но не тратьте свою умственную и духовную энергию на переживания прошлых разочарований и ностальгию. Сильные духом люди вкладывают свою энергию в создание наилучшего настоящего.

7. Не повторять своих ошибок

Вы знаете, что такое безумие? Это когда человек раз за разом совершает одни и те же действия, надеясь при этом получить другой или лучший, чем ранее, результат. Способность к точной и продуктивной саморефлексии — это одна из самых сильных сторон очевидно успешных людей.

8. Не завидовать успеху других людей

Согласитесь, требуется особое умение, чтобы почувствовать искреннюю радость и восхищение успехом другого человека. Сильные духом люди обладают таким умением. Они не завидуют и не испытывают неприятных эмоций, когда успеха добиваются другие. Ведь на это уходит так много энергии!

9. Не сдаваться после неудачи

Каждая неудача — это шанс улучшить себя. Даже великие предприниматели с готовностью подтверждают факт, что их первые попытки в бизнесе чаще всего заканчивались провалами. Сильные духом люди готовы к провалам, если это необходимо и если это дает им опыт и учит новому. Каждая неудача приближает вас к желаемой цели.

10. Не бояться одиночества

Сильные духом люди умеют наслаждаться одиночеством. Они используют его, чтобы осмыслить свое прошлое и настоящее и спланировать будущее. Что еще более важно — их счастье и настроение не зависят от поведения других людей. Они могут быть счастливы и вместе с другими людьми, и в одиночестве.