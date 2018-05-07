Правильное использование мульчи для увеличения урожая

Хочу рассказать о таком, казалось бы, всем известном агротехническом приёме, как мульчирование посадок. Казалось бы, что тут может быть интересного. Но, читая публикации огородников, очень часто замечаю, что люди пользуются мульчированием неправильно и тем самым не только не увеличивают урожай, а наоборот, снижают.

Мне помог понять свою ошибку случай. Высадила я две грядки перца. Одну сразу замульчировала, а на вторую соломы не хватило, и я скрепя сердце оставила её не покрытой. Ухаживала за обеими грядками одинаково — подкармливала и поливала. Но каково было моё удивление, когда перец на замульчированной грядке совсем не хотел расти, а на второй быстро окреп, пошел в рост. Землю на второй грядке я укрыла соломой лишь месяца через полтора, когда наступило настоящее пекло.

Перца с первой грядки я по-хорошему так и не увидела, зато со второй было некуда девать. И тут я поняла почему — из-за мульчи. Она не дает земле прогреться, а в холодной земле не развиваются корни — и как следствие всё растение плохо растет.

Так вот хочу посоветовать огородникам — не спешите мульчировать, пусть земля хорошо прогреется, растение пойдет в рост, окрепнет. А тем, кто живет в регионах с прохладным или сырым летом, советую вообще задуматься — а нужно ли вам мульчировать грядки?

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