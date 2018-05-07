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Жительница Челябинска сожгла соседский дом, желая избавиться от мусора
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Жительница Челябинска сожгла соседский дом, желая избавиться от мусора 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Жительница Челябинска стала виновницей пожара в соседским садовом домике, решив прибрать свой участок, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
По информации ведомства, 57-летняя женщина собрала мусор на своём участке в садовом товариществе, сложила его в металлическое ведро и подожгла. Челябинка отлучилась за водой, а когда вернулась, обнаружила, что ветер опрокинул ведро, огонь перекинулся на сухую траву и перешёл на соседний участок. От стоявшего там домика после пожара остались только стены из бетонных блоков.
«Использование открытого огня в период особого противопожарного режима запрещено, так как может привести к беде», — напомнили в МЧС, отметив, что для нарушителей предусмотрены штрафы до 4 тысяч рублей.
Напомним, в минувшие выходные Челябинск оказался в кольце природных пожаров. На северо-востоке в нескольких местах горела трава на выезде из города вдоль Курганского тракта и возле Первого озера. На северо-западе также полыхала трава, угрожая жителям новых микрорайонов. На западе от города огонь подступил к поселку Карпов пруд, что в Сосновском районе, и едва не перекинулся на жилые дома. Там также горела трава. А на юго-востоке вспыхнул камыш на озере Смолино. Во всех случаях ликвидировать пламя приходилось пожарным расчетам.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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