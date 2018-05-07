Позорные фото знаменитостей, которые не должны были попасть в сеть

Знаменитости — такие же люди, как и все. С пороками, слабостями и даже неуравновешенными наклонностями. Другое дело, что поклонники этого не видят, поскольку все скрыто за фасадом звездности и успешности. Но не всегда. Папарацци не зря едят свой хлеб, каждый день выводя на чистую воду очередного неверного мужа или безумца. Фотографии, которые они делают, приносят им состояния и долго потом приводятся в качестве аргумента на безупречный имидж какого-нибудь актера или певицы. Среди таких фото есть настоящие сенсации, которые в моменте были не так ценны, как после произошедших в жизни звезд событий

Перед смертью певицы в сети появлялось множество фото папарацци, на которых она запечатлена не в лучшем виде. Но на этом снимке со своим мужем Блейком Филдер-Сивилом она просто-напросто в крови и синяках. Такое ощущение, что незадолго до этого они жестоко подрались друг с другом.

Хит Леджер

Хит Леджер умер в возрасте 28 лет незадолго после появления этой фотографии. Позже эта история переросла в настоящий скандал, поскольку стало известно, что препараты ему продали сами папарацци, чтобы потом сделать скандальные фото.

На этой фотографии мы видим, хоть и не узнаем, знаменитого режиссера Тима Бертона. Фотографы выследили его с неизвестной женщиной и «проводили» до кинотеатра, где случился этот исторический поцелуй. Скандал, разгоревшийся вокруг публикации фото, тогда не привел к разводу с Хеленой Бонем Картер , но это все же случилось позже.

Эта прогулка по пляжу тогда еще пары Энистон-Питт стала легендарной. После публикации этого фото они и объявили о своем разводе. До новости о расставании все думали, что здесь запечатлено проявление нежности, а на самом деле, видимо, Джен и Бред просто прощались навсегда.

Кристен Стюарт на этой фотографии не выглядит особенно счастливой. Это и понятно — на момент публикации снимка она была в отношениях с Робертом Паттинсоном , а ее спутник Руперт Сандерс , режиссер «Белоснежки и Охотника», был женат на Либерти Росс. После того, как это доказательство их неверности всплыло, отношения обоих молодых людей со своими половинками расстроились.

А здесь Бритни просто чуть не выронила своего малыша. Была ли она в этот момент нетрезва или просто споткнулась, остается неизвестным.

Эмбер Роуз

Модель и дизайнер Эмбер Роуз, очевидно, недовольна своей фигурой. Но вот что странно, она решила скорректировать ее не при помощи одежды, выгодно подчеркивающий силуэт. Накладная пятая точка — вот такое вот решение.

Кэтрин Хейгл привыкла быть в центре внимания, но, видимо, не совсем такого, какое привлекла этой фотографией. Здесь звезда на съемках фильма «Сомнение» не вполне удачным ракурсом повернулась к камере.

Со стороны кажется, что новоявленный отец Майкл Джексон пытается скинуть с балкона своего наследника — Майкла II. Это фото было сделано в 2002 году на балконе отеля в Берлине. Король поп-сцены просто демонстрировал фанатам чадо. Правда способ, которым он это делал, вызвал вопросы даже у поклонников.