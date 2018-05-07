Манипуляции с женским бельем заставили заговорить об извращенце в Заволжье

Костромичей испугала находка странного манекена. Как узнал KOSTROMA.TODAY, он лежит у велосипедной трассы за отелем «Азимут».

Фото неожиданной находки появились в соцсетях. На них видно, что на нижней части манекена спущены брюки, а поверх надето множество трусов. Общая картина — крайне мрачная, как будто произошло преступление. Атмосферу дополняют валяющиеся рядом упаковки от презервативов.

Костромичи напуганы такой находкой. Конечно, это всего лишь манекен, но странные манипуляции наводят на размышления. Многие заявили, что теперь боятся заниматься бегом и велоспортом в любимом месте. Некоторые даже предлагают обратиться в полицию на всякий случай.

«Время сейчас неспокойное, психов много. Сначала тренировка на манекене, а потом полезет на людей еще», — говорят люди.

Впрочем, есть более адекватная версия: какой-то продавец-неудачник выбросил ненужный товар. Правда, возникает вопрос, зачем было натягивать на манекен женские трусики.

Также возможен вариант, что все это — результат развлечений подростков.

Кстати, как говорят старожилы, это место в Заволжье вообще не очень спокойное. В начале 2000-х годов рядом, например, кучковались девушки легкого поведения.