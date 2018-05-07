Как составить хорошее резюме разработчика

Написание резюме — это искусство и наука. Составить его порой бывает очень сложно.

Сразу предупреждаю: я не HR-менеджер и не работодатель, а всего лишь разработчик программного обеспечения. Именно поэтому я не знаю, на что в первую очередь обращают внимание рекрутеры, когда просматривают резюме. Я просто хочу рассказать вам о том, как сам научился составлять резюме и какие советы мне в свое время дала Кристин.

Что стоит делать

Резюме должно быть кратким, сжатым и простым. Это значит:

Используйте один и тот же шрифт: например, Arial/ Times New Roman и не используйте больше трех разных размеров шрифтов.

Разбивайте резюме на разделы: четыре основных раздела: опыт работы, образование, навыки, проекты.

Используйте ключевые слова: рекрутеры ищут ключевые слова в резюме (например, Java, Python, Hadoop).

Вы можете поделиться ссылками на социальные сети, если это уместно: GitHub — популярный сайт для хостинга приложений, поэтому его можно указать в своем резюме. Делиться Snapchat не стоит.

Объясните, почему вы подходите для этой должности: вы можете написать в дополнение сопроводительное письмо или краткое описание вашего резюме. Так рекрутеры смогут понять, что вы за человек и почему хотите получить эту должность.

Используйте цифры: Если вы смогли привлечь аудиторию на сайт, не описывайте это словами — используйте цифры. Например, напишите: «Я привлек на сайт 90 тысяч новых пользователей».

Вместо причастий используйте глаголы: например, «спроектировал», «реализовал», «выполнил», «управлял», «планировал».

Используйте PDF: любой другой формат может исказить ваш файл, и он будет выглядеть иначе.

Выберите два или три проекта, с которыми хорошо знакомы: вы должны знать эти проекты вдоль и поперек. Так вы покажете работодателям свою самоотверженность и способность доводить дела до конца — два качества, которые нужны любой компании.

Обратите внимание на эти два резюме:

Фото: Medium

Первое написано в.docx. Как видите, этот формат исказил файл, и на другом компьютере он выглядит иначе. Просто сохраните его в PDF. Тогда вы будете уверены, что оно правильно отобразится и на устройстве рекрутера.

Резюме должно быть кратким. HR-менеджер в большой компании каждый день получает сотни, если не тысячи заявок. Представьте, что ему нужно тратить по минуте на каждую, а в день ему приходит 300 писем. Это 300 минут или пять часов работы в день и 25 часов в неделю.

Сократите резюме до одной страницы. Это рекомендация, а не правило. Если вы только что выпустились из университета и у вас не очень много опыта за плечами, следуйте этому совету.

Чего делать не стоит

Помните: резюме — не ваша биография. Вы не должны рассказывать все о своем прошлом. Это значит:

Не перечисляйте весь свой опыт работы с момента выпуска из школы: рекрутерам не интересно, что вы когда-то работали продавцом в магазине одежды во время летних каникул.

Не оценивайте свой уровень владения навыком: указывайте технологии, с которыми вам приходилось работать, но не давайте оценку своим навыкам — не пишите «хорошо» или «эксперт».

Не указывайте в своем резюме каждое модное слово, о котором когда-то слышали: будьте осторожны, когда используете слова вроде «Big Data», «машинное обучение» или «докер». Вас наверняка спросят об этих технологиях на собеседовании.

Не углубляйтесь в какую-то тему, если не можете объяснить, почему это актуально или важно: большинство кандидатов сделали что-то интересное, но они не могут донести до рекрутеров, почему это актуально или важно.

Не перечисляйте неуместные навыки: Microsoft Excel, Word — это базовые компьютерные навыки, с которыми знаком почти каждый, поэтому пропустите их.

Дополнительные советы

В этом разделе я расскажу о вещах, которые в свое время помогли мне самому.

Составьте историю

Резюме — это ваша история. Представьте, что вы рассказываете кому-то о себе. Рекрутеры/HR-менеджеры хотят убедиться в том, что вы хорошо разбираетесь в своей области и обладаете потенциалом для роста и развития. Укажите в резюме все, что поможет им это понять.

Фото: Mackenzie Jones

Вы должны представить себя с лучшей стороны. Расскажите об основных фактах, проблемах, препятствиях, с которыми сталкивались в профессиональной жизни, и объясните, почему именно вы подходите на эту должность.

Укажите также патенты, публикации, изобретения, которые актуальны для данной вакансии. В большинстве случаев, если вы можете объяснить, почему ваша публикация актуальна для конкретной должности, обязательно упомяните ее в своем резюме. Так работодатель поймет, что вы самоотверженны и стойки и вне работы.

Оптимизируйте резюме

Тщательно обдумывайте все, что хотите указать в своем резюме. Каждая строчка должна помочь рекрутеру понять, что вы за человек, и почему подходите на конкретную должность.

Вот мое любимое упражнение: представьте, что вам за 60 секунд нужно убедить HR-менеджера нанять вас на работу. Что вы ему скажете? После этого я определяю, что хотел бы подчеркнуть в своем рассказе, и пытаюсь подробнее рассказать о том, что для этого делал раньше.

Например:

«Я backend-разработчик, который хорошо разбирается в RESTful-архитектуре. Я разработал высоко масштабируемые веб-приложения и курировал видение продукта для компании».

Что я хочу здесь подчеркнуть:

backend-разработчик

RESTful-архитектура

масштабируемость

видение продукта

Затем я буду строить свое резюме вокруг этих четырех пунктов. Что из того, что я делал раньше, показывает мои навыки в качестве разработчика и мой опыт проектирования, касающийся RESTful-архитектуры? Какие метрики могут продемонстрировать то, что мои продукты масштабируются?

Совет для выпускников

Играет ли бренд значение? Да. Ваш университет и компания, в которой вы проходили стажировку — это очень важные факторы при приеме на работу. Некоторые компании предпочитают нанимать выпускников определенных университетов — например, Стэнфордского университета, Массачусетского технологического института, Вашингтонского университета. Если вы обучались в одном из них, у вас уже есть преимущество перед другими кандидатами.

Фото: Unsplash

Если же вы выпустились из менее престижного учебного заведения и у вас нет опыта работы в технической компании, не стоит отчаиваться. Кристин предлагает в таком случае объяснить, как ваш текущий опыт будет полезен компании, в которой вы хотели бы работать.

Очень часто кандидаты детально описывают, как работали все лето кассиром в магазине и какие ценности из этого для себя вынесли. Однако они не могут объяснить рекрутеру, какого развития могли бы достичь в технической компании. Работа в технической компании отличается от работы кассиром. Вы должны убедить HR-менеджера в том, что сможете принести пользу компании. Если вы указываете в резюме опыт работы в сфере продаж, вы должны быть способны объяснить, каким образом это относится к позиции, на которую претендуете.

Тем не менее, важен не только опыт. Если вы никогда не работали с технологиями, не отчаивайтесь. Работодателя могут также заинтересовать ваши увлечения и интересы.

Если вы хорошо ладите с электроникой или любите чинить устройства, укажите это в резюме. В конце концов, рекрутер должен понять, как ваш опыт относится к должности, которую вы хотите получить. Все люди разные, и каждый обладает разным набором интересных и полезных навыков. Покажите работодателю, на что способны. Используйте эти шестьдесят секунд правильно.

Источники, которые я рекомендую

Книга «Карьера программиста» — отличная книга для того, чтобы узнать что-то о кодинге в общем. Автор также дал несколько советов по поводу написания хорошего резюме.

Книга «Резюме Google» — замечательная книга для начинающих. Это руководство о том, как получить работу мечты. В ней автор рассказывает, как правильно оформить свое резюме.

Здесь вы сможете получить больше советов по поводу поиска работы и найти образец идеального резюме.

Источник.

Материалы по теме:

Резюме Стива Джобса продадут на аукционе. Вот как оно выглядит

Самые актуальные HR-сервисы: рекомендации от рекрутеров

25 вопросов для тимбилдинга, которые помогут вам узнать своих коллег лучше

Как правильно объяснить, почему вы уволились