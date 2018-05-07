Звезды, части тела которых живут своей жизнью

У популярной модели отсутствует пупок. В детстве она перенесла операцию, из-за которой лишилась этой части тела, однако данная особенность не помешала эффектной блондинке построить блестящую карьеру и в свое время стать одним из самых желанных «ангелов» Victoria's Secret. Кстати, после некоторых съемок для глянца пупок Каролине дорисовывали в фотошопе. Так что, вполне вероятно, вы и не догадывались о том, как на самом деле выглядит живот манекенщицы.

Лишний палец на ноге и руке не такая уж распространенная аномалия. С подобным дефектом рождается один малыш из пяти тысяч. И Кейт Хадсон «повезло» стать таким ребенком. У актрисы 6 пальцев на ноге, и она давно привыкла к тому, что журналистов до сих пор интересует эта физиологическая особенность. К слову, в своем «несчастье» звездная красотка не одинока. По 6 пальцев на ноге также есть у Холли Берри и Опры Уинфри!

А вот несимметричная грудь Кристины Агилеры — это не шутка природы, а ошибка пластического хирурга. Певица изо всех сил старается скрывать недостаток, а в последнее время и вовсе старается отказываться от глубоких декольте. Жаль… Кстати, своя грудь у звезды была очень даже ничего. Наверняка сейчас она жалеет о том, что однажды решилась на пластику.

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему на большинстве снимков Пэрис Хилтон позирует, что называется, «рабочей стороной»? Оказывается, звезда сильно комплексует по поводу того, что одно ее веко из-за слабости мышц не открывается до конца. Медики называют такую особенность синдромом «ленивого глаза». У Пэрис она появилась уже в зрелом возрасте после неудачной операции и длительного ношения линз.

У «мистера безупречность» Эштона Катчера, как оказалось, тоже есть странная физиологическая особенность — сросшиеся пальцы на ноге. Самого Эштона наличие перепонки очень забавляет: он не стесняется демонстрировать дефект окружающим и даже несколько раз показывал сросшиеся пальцы ног в эфире популярного телешоу. За такую смелость мы любим его еще больше!