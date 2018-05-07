Канделаки рассказала историю смузи

Телеведущая Тина Канделаки часто в своем Инстаграме делится с читателями полезными и интересными фактами. На этот раз женщина решила рассказать историю появления смузи.

Термин придумала бывшая гражданка СССР Виктория Бутенко, которая в 90-х переехала в Америку. В США семья девушки начала постоянно болеть. Чтобы решить проблему, Виктория решила выяснить у американских друзей, как им удается всегда оставаться бодрыми и здоровыми.

Виктории порекомендовали перейти на сыроедение. Новая диета частично помогла семье стать более здоровой, но затем все вернулось на старые места. Тогда девушка решила углубиться в вопрос сыроедения и начала изучать поведение животных, а именно — обезьян. Благодаря тому, что у обезьян сила жевания больше в 30 раз, они размалывают листья, словно в блендере, и при этом обезьяны никогда не болеют диабетом.

"Так Виктория придумала смузи. А затем она приступила к поиску идеального вкуса. Итог: вода — 800 мл, трава — 40% и 60% фруктов", — отметила Канделаки и порекомендовала всем вводить смузи в ежедневный рацион.