Нарциссы. Сорта, достойные наград

Первые весенние цветы несут нам радость после долгих зимних месяцев. Минует весна, пройдет лето, за ним золотая осень, наступит зима, и мы снова будем ждать с нетерпением весну, которая придет к нам вместе с цветением галантусов, крокусов, сцилл, мускари, тюльпанов, гиацинтов и нарциссов. Особое и почетное место, по-моему, среди весенних цветов занимают именно нарциссы, ведь из всего перечисленного только гиацинты еще имеют сильный аромат, но они без соответствующего ухода на бедных почвах быстро истощаются — в отличие от нарциссов, которые проявляют себя истинными спартанцами.

Что может быть лучше нарциссов?

Как ни были бы хороши тюльпаны, но мыши, систематически уничтожающие создаваемую коллекцию, в свое время здорово охладили мой к ним интерес, и в последние годы новые сорта тюльпанов (в основном ботанические) лишь изредка и выборочно попадают ко мне на участок. А нарциссы не привлекают к себе внимания грызунов и только разрастаются из года в год. Хотя и рекомендуют их выкапывать и рассаживать через 4-5 лет, я не тороплюсь этого делать, и тогда они цветут, напоминая собой раскиданные по всему саду букеты. Только один раз — весной 2003 года — после суровых и продолжительных морозов при отсутствии снежного покрова некоторые сильно пострадавшие нарциссы не цвели, но потом они восстановились. Необычно затянувшаяся на несколько месяцев осень 2006 года тоже повлияла на цветение нарциссов, но пострадали, в основном, только некоторые из высаженных той осенью сорта. Они пробудились раньше времени и пострадали от морозов, а растущие не первый год не поддались на провокации и дождались весны. Украшать сад нарциссы могут почти полтора месяца, если умело подобрать сорта разного срока цветения. А вот в срезанных букетах они недолговечны, особенно в комнатах с сухим воздухом и высокой температурой, но этот недостаток присущ всем первоцветам. Их основное предназначение — радовать нас в весеннем саду. Хочу обратить ваше внимание на некоторые очень достойные сорта нарциссов, которые цветут в моем саду и в садах моих друзей. В ходе подготовки статьи оказалось, что большинство из них отмечены Королевским садовым обществом (RHS) в разные годы специальной наградой за садовые достоинства (Award of Garden Merit) и рекомендованы садоводам. Начать мне хочется с достаточно редко встречающихся у нас в саду миниатюрных сортов, так как именно они открывают сезон цветения нарциссов. У меня первыми зацветают симпатичные крошки — нарцисс цикламеновый ‘Tete-a-Tete’ (RHS, призер 1993 г), получивший свое название за то, что на одном стебле у этого сорта, как правило, расположены два цветка.

Нарцисс цикламеновый ‘Tete-a-Tete’

В первое свое цветение мне, честно скажу, не понравились эти нестандартные карлики около 10–15 см высотой, и только на следующий год я поняла, что они тоже хороши для сада, неплохо смотрятся рядом с хвойными и могут располагаться и на альпийских горках. После цветения этого малыша у меня начинают распускаться обычные трубчатые желтые нарциссы неизвестного сорта. Их так много, что меня стало тянуть к нарциссам других расцветок. Так в саду появился трубчатый нарцисс сорта ‘Spellbinder’, выведенный в 1940-х годах, неоднократный призер выставок, с необычными зеленовато-желтыми цветами.

Трубчатый нарцисс ‘Spellbinder’

Среди трубчатых нарциссов есть и другой уже далеко не новичок, но интересный сорт — хамелеон ‘Mount Hood’ (RHS, призер 1995 г). Те, кто мечтают о белоснежных цветах, приобретают его по картинкам или с рук у бабушек в последней стадии цветения, когда трубка из желтой превращается в белую, а следующей весной не сразу находят тот «белоснежный» прекрасный нарцисс.

Трубчатый нарцисс-хамелеон ‘Mount Hood’

А ведь чисто-белоснежный изящный и необыкновенно трогательный нарцисс существует! Это сорт ‘Thalia’, на каждом стебле у которого может быть около трех цветков. У меня он только с прошлой осени, но от своей подруги я слышала, что этот сорт у нее не очень хорошо размножается, поэтому за ним я еще буду наблюдать.

Нарцисс ‘Thalia’ отличается изысканной белизной и изяществом формы цветка

Трубчатые нарциссы, как правило, очень ароматные, но не менее душистыми могут быть и нарциссы других форм, среди которых особенно привлекательны крупнокорончатые. Прекрасный представитель крупнокорончатых нарциссов — достаточно распространенный сорт ‘Ice Follies’ (RHS, 1993), выведенный селекционерами известной голландской фирмы Konijnenburg & Mark. Белоснежные лепестки окружают широкую гофрированную коронку шартрезно-желтого цвета, которая постепенно становится белой.

Нарцисс крупнокорончатый ‘Ice Follies’

У этого сорта существует жизнестойкая махровая форма — сорт ‘Ice King’. У него такие набитые головки, что иногда после дождя они могут ломаться от своей тяжести. С этим сортом у меня проблем не было, а вот у некоторых других более поздних махровых сортов при отсутствии полива и дождей зародыши цветков засыхали прямо в нераскрытых чехликах.

Нарцисс крупнокорончатый махровый ‘Ice King’

Долгое время среди оттенков нарциссов превалировали белый и желтый цвета, а сейчас случился прорыв, и появилось много сортов с розовыми коронками. Можно даже найти десяток сортов, в названии которых прямо так и указано — Pink или Rosy, что в переводе означает «розовый».

Нарцисс трубчатый ‘Pink Parasol’

По-настоящему чисто розовую коронку независимо от стадии развития цветка имеет трубчатый сорт ‘Pink Parasol’, вот только рост у него небольшой. А у махрового и напоминающего ‘Ice King’ сорта ‘Rosy Cloud’ нежно-розовая плотно сбитая махровая коронка.

Махровый нарцисс ‘Rosy Cloud’

К розовым относят и крупнокорончатый сорт ‘Precocious’ (RHS, 2001), хотя его гофрированная коронка скорее лососевого цвета. Этот сорт считается одним из самых привлекательных.

Нарцисс крупнокорончатый ‘Precocious’

На мой взгляд, с ним по привлекательности может поспорить сорт с необычайно яркой кораллово-оранжевой коронкой — ‘Chromacolor’ (RHS, 2001). В нем мало изящества, но много привлекательной мощи.

Нарцисс ‘Chromacolor’, возможно, не поражает изяществом, зато привлекает своей мощью

Среди махровых и розовых появились очень интересные сорта, серединка цветка у которых напоминает чем-то многослойные кружева, как у сорта ‘Replete’.

Нарцисс ‘Replete’

Встречаются и такие сорта, у которых лишь какая то часть окрашена в розовый цвет, как у мелкокорончатого ‘Spring Pride’, у которого окрашен лишь венчик коронки.

Нарцисс мелкокорончатый ‘Spring Pride’

Если розовых нарциссов сейчас представлено много, то сортов с салатовым оттенком цветка еще мало. Поэтому поклонникам старинных нарциссов, так называемых «поэтических», которые цвели в садах у наших бабушек и прабабушек и отличаются великолепным ароматом, будет интересно узнать, что в этой группе появился трогательный и изящный сорт с чуть улавливаемым салатовым оттенком даже на лепестках — сорт ‘Mint Julep’ (RHS, 2005).

Нарцисс поэтический ‘Mint Julep’

Хочется мне упомянуть и сорт-хамелеон из группы сплит-корона с интригующим названием — ‘Changing Colours’. К сожалению, не всегда удается застать все три стадии, когда корона цветка меняет свой цвет, но фотографии двух стадий одного цветка сделать удалось.

Нарцисс-хамелеон ‘Changing Colours’ — две из трех стадий изменения цвета

Когда в магазинах вновь начнется продажа весенних луковичных цветов, уверена, что снова не смогу устоять перед некоторыми из новинок, так как всегда хочется нового и прекрасного в весеннем саду. А что может быть лучше ароматных и трогательных нарциссов? Наталья Мандрико Любителей нарциссов могут также заинтересовать другие публикации об этих замечательных цветах:

Самые популярные сорта трубчатых и крупнокорончатых нарциссов

Самые популярные сорта жонкиллиевых, тацетовых, поэтических, дикорастущих, кантабрийских нарциссов

Самые популярные сорта мелкокорончатых, махровых, триандрусовых, цикламеновидных нарциссов

5 секретов цветка нарцисса