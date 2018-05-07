20 полезных товаров с Алиэкспресс до 100 рублей

Несмотря на давно выросший курс доллара, на Алиэкспресс все еще можно купить немало полезных товаров, цена которых не превышает и 100 рублей. Причем это с учетом доставки. В числе таких доступных мелочей присутствует множество практичных приспособлений, которые сложно найти в обычных магазинах или которые стоят в России в разы дороже. При заказе этих товаров из Китая экономия будет огромной. Особенно это актуально, если вы не уверены, что приобретаемая вещь действительно пригодится в хозяйстве. При переходе по некоторым ссылкам на телефоне цена части представленных товаров может оказаться еще ниже, чем указана здесь.

Подставка под столовые приборы

Силиконовая подставка под половники, ложки, щипцы и прочие столовые приборы. Она имеет размеры 19,5 х 9,5 см и вполне подойдет даже под большие шумовки и черпаки. Она не нагревается и не выделяет никаких запахов. Цвета есть самые различные, но выбрать нужный нельзя — продавец высылает наугад. Купить такую подставку можно за 98 рублей.

Универсальная пробка

Пробка из пищевого силикона, которой можно воспользоваться для закупоривания уже открытых бутылок с вином или иными напитками. Возможность растяжения и плотная посадка делают ее достаточно универсальным решением для различных размеров горлышек. Покупка с доставкой обойдется примерно в 53 руб.

Форма для яичницы

Удобные формы для приготовления яичницы давно входят в число популярных товаров на Алиэкспресс. Особенно удобны те варианты, которые имеют специальный держатель, обеспечивающий возможность аккуратного извлечения без повреждения вашего кулинарного шедевра. Стоят подобные около 90 руб.

Ложка для меда

Традиционная ложка для меда, которая считается наиболее удобной и практичной для жидких сортов этого продукта. В частности, речь идет о липовом, горчичном или, к примеру, цветочном меде. Ложка выполнена из натурального дерева и имеет длину около 16 см. Обойдется такой прибор всего в 28 руб.

Футляр для очков

Надежный и практичный футляр с жестким «панцирем», позволяющим не повредить очки при ношении в сумке или же перевозке в чемодане. Также такой аксессуар вполне подойдет для простого хранения солнезащитных очков, дожидающихся своего сезона, или даже смартфона. Стоит такой аксессуар всего 87 руб.

Кухонные щипцы

Щипцы из нержавеющей стали, позволяющие с легкостью вынимать из духовки выпечку, переворачивать мясо и овощи на углях или же просто проверять готовность различных блюд. Маленькие, размером 17 х 3 см, обойдутся примерно в 62 руб. Для открытого огня есть и вариант побольше, чтобы не обжечь руки.

Таймер для варки яиц Очень удобный таймер в виде яйца, реагирующий на температуру и позволяющий максимально точно определить степень готовности. Справится с ним даже ребенок — достаточно лишь поместить его в воду вместе с яйцами и следить за изменением цвета. Купить такой «датчик» можно за 100 рублей.

Пластиковый контейнер для мелочей

Всегда необходимые контейнеры под самые различные мелочи, начиная от таблеток и заканчивая гайками и болтиками. Множество изолированных отделений позволяет все удобно разместить и не перепутать. Даже при переворачивании контейнера все останется на своих местах. Цена такого оригинального вместилища составляет около 95 руб. На выбор есть различные цветовые варианты.

Держатель для нарезки овощей

Специальный кухонный гребешок для удерживания лука, помидоров и некоторых других овощей при резке. Он позволяет не только получить ровные и аккуратные ломтики, но и уберечь пальцы от опасного контакта с ножом. Продается такое приспособление по цене около 98 руб.

Чехол для наушников

Миниатюрный влагонепроницаемый кейс для наушников-«затычек». Он выполнен из искусственной кожи и имеет очень плотный зажим, с которым не нужны никакие дополнительные молнии и заклепки. Размер чехла составляет 90 х 85 мм, чего будет достаточно для большинства современных гарнитур такого типа. Обойдется он в 85 руб.

Складная воронка

Небольшая воронка из пищевого силикона. За счет гибкости и складной формы она не займет много места в ящике, а специальное отверстие для крючка позволит подвесить ее рядом со столовыми приборами. Также подобное приспособление будет очень полезным в дороге и вылазках на природу. Цена ее составляет всего 61 руб.

Стик для чистки посуды

Необычный карандаш для чистки сковородок и кастрюль от накипи, жира и даже ржавчины. По сути он представляет собой очень плотную металлическую щетку. Она имеет пластиковый кожух, но использовать ее все же лучше в перчатках. Сразу два таких чистящих инструмента обойдутся в 88 руб.

Держатель кухонного полотенца

Эта простая пластиковая планка позволяет удобно вешать кухонные полотенца на дверцы шкафов гарнитура. Обычно для этого используются сами рукоятки на дверцах, однако их форма не всегда к этому располагает. Именно в таких случаях данное приспособление будет очень кстати. Цена на Алиэкспресс — от 60 руб. Есть разные цвета.

Валик для чистки одежды

Практичный многоразовый липкий валик для чистки одежды от катышков, пыли, волос и различных мелких частиц. Этот вариант имеет складную конструкцию, что позволяет брать его с собой, куда бы вы ни отправились. Очищается он безо всяких проблем в теплой воде. Стоит такая вещь около 62 руб.

Сетка для стирки белья

Сетчатый мешок на молнии, предназначенный для стирки деликатных или попросту очень мелких вещей, в том числе шнурков, нижнего белья, ремней и платков. Использовать его можно с любыми стиральными машинами и порошками. На выбор предоставляется несколько различных размеров с ценами от 26 руб.

Футляр для зубной щетки

Удобный пластиковый футляр для хранения зубной щетки. Использовать его можно как в путешествиях, так и дома при повседневной чистке зубов. Размеры — 20,5 х 3 см, чего должно быть достаточно для большинства щеток. Купить такой кейс в одном из доступных цветовых исполнений можно за 60 руб.

Выдавливатель зубной пасты

Полезное приспособление, позволяющее выжать все соки из тюбика зубной пасты. Достаточно лишь закрепить устройство на стене или зеркале с помощью присоски и зафиксировать кончик тюбика в держателе. Далее по мере расходования пасты придется лишь подкручивать сжимающую катушку. Цена такого товара — 66 руб.

Точилка для ножей

Удобная точилка для ножей и ножниц. На столе или любой ровной поверхности она фиксируется с помощью присоски, приводимой в действие специальной отгибаемой ручкой. Обойдется такая точилка ровно в 100 руб. Данный вариант подойдет тем, кто уже имеет опыт общения с приспособлениями для заточки.

Щетка для обуви

Компактная трехсторонняя щетка для обуви, которая отлично подойдет для замши, нубука и различных видов тканей. С ее помощью вполне можно убрать пыль, грязь, песок и волосы домашних животных. За счет небольшого размера она может стать отличным решением для постоянного ношения с собой. Стоит такая всего 79 руб.

Ручка для пакетов

Необычная силиконовая ручка, позволяющая облегчить тяжелую ношу или же просто решить проблему с натирающими ручками сумки. Она станет хорошим выбором для тех, кто любит закупаться в продуктовых на неделю вперед, нагружая гигантские полиэтиленовые пакеты. Купить это приспособление можно всего за 38 руб.