10 правил офисного этикета, которые нужно соблюдать

Большинство из нас работают в коллективах и проводят длительное время в офисе, наполненном другими людьми. Даже очень замкнутым людям все равно приходится так или иначе коммуницировать и контактировать с коллегами и руководством — и соблюдать при этом неписаный свод правил, которые регулируют такие отношения. Что можно делать и чего лучше избегать в своих привычках, чтобы жизнь в офисе была комфортной и расслабленной?

Незнакомые люди: здороваться или нет?

Часто офисные помещения находятся в большом здании — соответственно, по пути на рабочее место и обратно вы постоянно встречаете множество совершенно незнакомых людей. Нужно ли здороваться с каждым встреченным человеком?

Нет, здороваться со всеми подряд никто не обязан, но легкая улыбка и кивок головы никого слишком не затруднят и поднимут настроение всем участникам встречи. Правила хорошего тона и здравый смысл советуют не игнорировать людей в здании — особенно если речь идет о тех, кого вы встречаете по утрам изо дня в день по пути в офис.

Open space: как приветствовать всех?

Такая организация рабочего пространства встречается довольно часто — и что же делать в этом случае? Здороваться со всеми разом или же подходить к каждому персонально для пожелания хорошего дня?

Верен первый вариант. Нужно приветствовать всех находящихся в открытом пространстве одновременно, используя нейтральные фразы наподобие «добрый день», а то и «привет», если отношения между коллегами достаточно неформальные. После этого можно спокойно отправляться к тем сослуживцам, с которыми у вас более близкие отношения или совместные дела для детального приветствия и обсуждения планов на день.

Верхняя одежда и вещи: где оставлять?

Мы появляемся в офисе полностью одетыми — а климат большую часть года таков, что перемещаться по улицам просто в деловом костюме не слишком-то комфортно. Куда складывать и где хранить плащи или шубы и другую одежду?

Как правило, в офисе существует некое подобие гардеробной комнаты — и хранить любую дополнительную одежду и аксессуары нужно именно там. Вешать шубу, пускай и самую роскошную и дорогую, на спинку офисного стула не стоит, тем более — складывать на стол. Это выглядит довольно неряшливо в случае даже с самыми красивыми вещами и будет отвлекать от рабочих процессов и вас, и коллег.

Зонты следует складывать и вешать на крючок или вешалку — в раскрытом виде они могут стоять только в подсобном помещении или там, где они точно не будут никому мешать. Точно не стоит оставлять раскрытый зонт, вынуждая коллег перепрыгивать через него, рядом со своим рабочим столом — это неудобно для всех и будет придавать всему офису странный вид.

Рабочий стол: что на нем может быть?

На работе оценивают ваши профессиональные и деловые качества в первую очередь — и уже потом любят вас за черты характера: доброту, отзывчивость и склонность к коллекционированию милых слоников или забавных мягких игрушек. Об этом очень важно помнить, когда вы намереваетесь водрузить на свой рабочий стол какой-то ценный для себя предмет или вещь, не имеющие непосредственного отношения к рабочему процессу.

Этикет допускает использование одной-двух фотографий близких вам людей в аккуратной рамке или небольшой и не слишком заметный предмет наподобие шкатулки. Все остальное лучше убирать в ящики стола или тумбу.

Телефон: как вести личные беседы?

Тут механизм очень простой: в случае чего-то действительно важного или срочного личный разговор можно проводить не покидая рабочего места. Диалог при этом должен вестись в нормальном эмоциональном тоне, негромким голосом и длиться не дольше двух минут в помещении, в котором не проходит планерок или совещаний — особенно если вы принимаете в них непосредственное участие. Необходимость поговорить с кем-то из домашних или друзей может в любой момент возникнуть у каждого из нас, это нормально и не вызывает ни у кого никаких вопросов.

Во всех других ситуациях следует выйти в коридор или другое помещение, где вы не будете никого отвлекать своими разговорами или попросить собеседника перезвонить в другое время — причину этого вы уточнять совершенно не обязаны.

При необходимости записать разговор на диктофон по громкой связи нужно обязательно предупредить об этом собеседника и коллег — именно вы отвечаете за вопросы конфиденциальности во время записи и за проблему сохранения комфорта окружающих, поэтому вы должны подстроиться под них, а не наоборот.

Замечания коллегам: стоит ли делать?

Никто из нас не совершенен — и ваши коллеги могут вызывать вполне понятное раздражение манерой неверно ставить ударения в словах или неправильно употреблять слова из профессиональной терминологии. Стоит ли высказывать свое недовольство вслух при всем коллективе или нужно найти другой способ донесения информации?

Этикет говорит о необходимости обращения ко второму варианту: в первом случае вы наверняка поставите человека в неловкое положение и наживете себе неприятеля среди коллег. Вряд ли это вам нужно, даже если ваши изначальные намерения и побуждения были исключительно благими и направленными на совершенствование конкретного коллеги.

Разумно деликатно поднять интересующий вас вопрос в дружелюбной манере за общим разговором во время перерыва, не уточняя личность того, кто совершает ошибку. Если же это не сработает, можно пригласить коллегу на чашку кофе тет-а-тет и спокойно, вежливо указать ему на оплошность, начав разговор с того, что вы желаете ему добра.

Закрытая дверь кабинета: стучаться ли?

В помещения общего пользования совершенно спокойно можно заходить без стука. Если же речь идет об отдельных кабинетах, то в этом случае необходимо соблюдать приватность личных границ. Перед входом нужно постучать — не слишком громко и настойчиво, даже если дверь приоткрыта.

Если вы получили положительный ответ-приглашение, можно смело заходить. Если же ответа нет, но вы знаете, что человек точно на рабочем месте, есть смысл подождать несколько минут и повторить попытку. После стука уместен простой вопрос: «можно ли войти?». Если сотрудник занят или разговаривает по телефону, он даст вам понять это — вербально или знаками. В этом случае нужно предпринять еще одну попытку добиться контакта, но не раньше, чем через полчаса, чтобы не показаться навязчивым, даже если ваше дело — исключительной срочности.

Малознакомые люди: как себя с ними вести?

Иногда вы можете оказаться наедине с людьми, которых едва знаете, — ими могут быть и коллеги, и приходящие сотрудники, и какие-то клиенты либо партнеры, которых пригласили на переговоры или планерку. Что же делать, если мероприятие никак не начнется, а вы проводите время в замкнутом пространстве рабочей комнаты?

Попробовать завести легкий и ни к чему не обязывающий разговор, внятно и четко представившись. Если ваш собеседник тоже настроен пообщаться, он с удовольствием ухватится за такую возможность поговорить — и прекрасно. В случае, когда ответы вашего визави скупы и явно неохотно даются, лучше перестать навязывать общение и занять себя любым другим способом — рисовать в блокноте или смотреть в окно, например.

Во время подобного диалога постарайтесь оставлять пространство для ответов, воздержитесь от слишком плоских и избитых шуток — тогда вы не будете выглядеть навязчивым болтуном и пустословом.

Обед за рабочим столом: да или нет?

Однозначное «нет». Это будет отвлекать других сотрудников звуками или запахами, что некорректно по отношению к ним. Если в вашем офисе нет специальной комнаты для еды — отправляйтесь обедать в кафе или ресторан, прогуляйтесь до лавочки в парке или найдите еще какой-то способ утолить голод. Допустимый на рабочем месте максимум — чашка чая или кофе, этикет вполне позволяет подобное.

Подарки коллегам: что и как?

К счастью для многих из нас, в большинстве компаний существует установленная традиция дарить подарки к значимым событиям или датам, на них либо собирают со всех сотрудников строго определенную сумму, либо находят еще какой-то способ поздравить именинника, например.

Если вы желаете сделать подарок от себя лично — стоит подумать несколько раз, насколько это будет уместно и правильно. Однозначного ответа тут нет, каждый ориентируется на собственную интуицию и чувство вкуса и меры. Подарки из путешествия никто не обязан привозить для всех коллег разом, а тем сотрудникам в офисе, которые вам близки или приятны, можно дарить практически все, но не стоит делать слишком дорогих или специфических подарков.