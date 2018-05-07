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Какая пара! Новый выход Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта
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Какая пара! Новый выход Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Кайли Дженнер (22) и Трэвис Скотт (26) были замечены на свидании в Нью-Йорке, и это на фоне слухов о том, что отец Сторми вовсе не Скотт, а охранник Кайли Тим Чанг.
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«Неужели я единственный, кто видит сходство телохранителя Кайли и ее дочки?»; «Ребенок Кайли Дженнер точно от ее охранника! Посмотрите, как они похожи! Крис Дженнер точно что-то замышляет!» — писали в Twitter.
Но, похоже, Трэвису на эти домыслы наплевать. Дженнер и Скотт провели время вместе на свидании в Лос-Анджелесе, и выглядели они счастливыми.
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Напомним, в феврале Кайли Дженнер родила дочку Сторми. Она тщательно скрывала беременность, позже объяснив это тем, что не хотела выставлять самое сокровенное напоказ.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakaya-para-novyj-vyhod-kajli-dzhenner-i-trevisa-skotta/
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