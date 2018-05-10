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Какая прелесть: чехол Кайли Дженнер с именем дочки
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Какая прелесть: чехол Кайли Дженнер с именем дочки 

Peopletalk 55 минут назад
Фото: Peopletalk
Кайли Дженнер (20) с рождением дочки расцвела — это факт. И спустя три месяца она наконец начала регулярно выходить в свет.
Вчера папарацци сфотографировали Кайли в Нью-Йорке, где она осталась с Трэвисом Скоттом (26) после Бала Института костюма Met Gala. Дженнер была в рефлективных спортивных штанах, белом топе, рубашке Alexander Wang, «Адидасах» и с блестящим чехлом с надписью Stormi, именем новорожденной дочки.
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Инсайдеры сообщают, что сделать такой чехол на заказ можно на Casetify.com, а стоить это будет всего $45. И у них есть доставка в Россию!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakaya-prelest-chehol-kajli-dzhenner-s-imenem-dochki/
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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