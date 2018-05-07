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Как в Каринтии стать агротуристом и при чем здесь коровы и сурки
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Как в Каринтии стать агротуристом и при чем здесь коровы и сурки 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.
Агротуризм как увлекательная разновидность гастрономического туризма все более популярен в самых разных странах. Это когда измученные мегаполисом горожане в свои отпускные дни с удовольствием погружаются в спокойную и размеренную деревенскую жизнь с ее кулинарными радостями.
В австрийской Каринтии многие хозяйства, производящие сыр, открыты для посетителей с мая по октябрь, то есть в сезон производства сыра, когда упитанные и довольные жизнью коровы меланхолично пасутся на окрестных альпийских лугах. На неспешные и познавательные экскурсии сюда приезжают не только интуристы, но и местные жители целыми семьями.
Один из таких объектов называется Lammersdorfer Hütte. Немецкое слово Hütte, хютте, как раз и означает хутор или приют в горах. Находится он на высоте 1640 м над большим и красивым озером Мильштеттерзее (Millstätter See). В августе хозяйству исполнится 86 лет, успеете при желании на его день рождения. Многие добираются сюда пешком, маршрут вполне посильный от самого озера. Но и машина ваша сюда легко проедет по живописному серпантину.
Разнообразных удовольствий, полезных и приятных, здесь много. Сначала краткая, но увлекательная экскурсия на сыроварню (Almsennerei), после чего вы сможете со знанием дела рассказывать дома всем желающим о том, как, собственно, делается сыр, а заодно и масло. Здесь же образцы можно попробовать и с собой купить.
Затем уместна небольшая прогулка по окрестностям, там и тропки специально размечены для приезжих с указателями на ближайший родник или, допустим, на сурковые норки — когда вы еще увидите этих симпатичных, хотя и суровых с виду, животных. Дышите глубже; вернетесь, в городских пробках такого дивного воздуха точно не будет.
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