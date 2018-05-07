Как в Каринтии стать агротуристом и при чем здесь коровы и сурки

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.

Агротуризм как увлекательная разновидность гастрономического туризма все более популярен в самых разных странах. Это когда измученные мегаполисом горожане в свои отпускные дни с удовольствием погружаются в спокойную и размеренную деревенскую жизнь с ее кулинарными радостями.

В австрийской Каринтии многие хозяйства, производящие сыр, открыты для посетителей с мая по октябрь, то есть в сезон производства сыра, когда упитанные и довольные жизнью коровы меланхолично пасутся на окрестных альпийских лугах. На неспешные и познавательные экскурсии сюда приезжают не только интуристы, но и местные жители целыми семьями.

Один из таких объектов называется Lammersdorfer Hütte. Немецкое слово Hütte, хютте, как раз и означает хутор или приют в горах. Находится он на высоте 1640 м над большим и красивым озером Мильштеттерзее (Millstätter See). В августе хозяйству исполнится 86 лет, успеете при желании на его день рождения. Многие добираются сюда пешком, маршрут вполне посильный от самого озера. Но и машина ваша сюда легко проедет по живописному серпантину.

Разнообразных удовольствий, полезных и приятных, здесь много. Сначала краткая, но увлекательная экскурсия на сыроварню (Almsennerei), после чего вы сможете со знанием дела рассказывать дома всем желающим о том, как, собственно, делается сыр, а заодно и масло. Здесь же образцы можно попробовать и с собой купить.

Затем уместна небольшая прогулка по окрестностям, там и тропки специально размечены для приезжих с указателями на ближайший родник или, допустим, на сурковые норки — когда вы еще увидите этих симпатичных, хотя и суровых с виду, животных. Дышите глубже; вернетесь, в городских пробках такого дивного воздуха точно не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Молдове делают плачинду и что это такое

Как в Швабии называют местную пасту и зачем это нужно знать

Как на Корфу ловят рыбу, а потом ее вкусно готовят

Начните день с рыбы на завтрак

Как в Пьемонте делают домашнюю пасту и почему она такая крутая

Как в шведской Лапландии ловят сачком много рыбы