Нижегородский шейпинг-центр дарит тренировку и консультацию по питанию

К дню победы Нижегородский шейпинг-клуб дарит пробную тренировку и консультацию по правильному питанию. Девиз акции — «Скоро лето!» Как сообщают тренеры клуба, привести себя в хорошую форму к сезону отпусков — вполне возможно при наличии горячего желания, дисциплины и помощи спортивного тренера. Формула успеха проста: правильное питание, «здоровый» режим дня и две тренировки в неделю.

Нижегородский шейпинг-центр работает по уникальной программе, предусматривающей индивидуальный подход к каждому клиенту: учитывается возраст, физические особенности и степень подготовленности каждой занимающейся женщины. Шейпинг-тренеры рады видеть на тренировках женщин любого возраста: от подростков до пожилых. Для тех, кто предпочитает танцы, здесь есть шейпинг-хореография.

Адреса шейпинг-клубов:

М. Горьковская, Университетский переулок, д. 5-а, тел. 439-79-00 М. Ленинская, проспект Ленина, д. 16-б, тел. 240-01-44 М. Парк культуры, ул. Героя Юрия Смирнова, 12 (ДК ГАЗ), тел. 295-70-39.