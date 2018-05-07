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Нижегородский шейпинг-центр дарит тренировку и консультацию по питанию
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Нижегородский шейпинг-центр дарит тренировку и консультацию по питанию 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
К дню победы Нижегородский шейпинг-клуб дарит пробную тренировку и консультацию по правильному питанию. Девиз акции — «Скоро лето!» Как сообщают тренеры клуба, привести себя в хорошую форму к сезону отпусков — вполне возможно при наличии горячего желания, дисциплины и помощи спортивного тренера. Формула успеха проста: правильное питание, «здоровый» режим дня и две тренировки в неделю.
Нижегородский шейпинг-центр работает по уникальной программе, предусматривающей индивидуальный подход к каждому клиенту: учитывается возраст, физические особенности и степень подготовленности каждой занимающейся женщины. Шейпинг-тренеры рады видеть на тренировках женщин любого возраста: от подростков до пожилых. Для тех, кто предпочитает танцы, здесь есть шейпинг-хореография.
Адреса шейпинг-клубов:
М. Горьковская, Университетский переулок, д. 5-а, тел. 439-79-00  М. Ленинская, проспект Ленина, д. 16-б, тел. 240-01-44  М. Парк культуры, ул. Героя Юрия Смирнова, 12 (ДК ГАЗ), тел. 295-70-39.
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