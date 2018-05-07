Восемь предметов домашнего хозяйства, которые нужно регулярно менять

Мы все знаем, что очень важно содержать дом в чистоте: регулярно протирать мебель от пыли, мыть полы, пылесосить мягкую мебель и натирать до блеска раковины и ванну. Но еще важно помнить, что некоторые предметы домашнего хозяйства нужно регулярно менять, причем речь не только о зубных щетках или губок для мытья посуды, но и, например, о… коврах.

Содержание

Расческа

Зубная щетка

Тапочки

Губки

Чистящие средства

Контейнеры для еды Ковер

Матрас

Расческа

Фото: womanway.online

При длительном использовании на расческе скапливаются грязь и микробы. Для того, чтобы от них избавиться, надо промывать щетку раз в неделю горячим мыльным раствором или дезинфицирующим средством. А еще расческу нужно обновлять каждый год.

Зубная щетка

Фото: es-stom.ru Ни для кого не секрет, что зубную щетку время от времени надо менять, хотя бы раз в 2–3 месяца. Но не все знают, например, что щетку обязательно нужно выбросить, если вы перенесли простуду или грипп: теплая влажная среда в ванной комнате благоприятна для бактерий, а значит, есть риск заразиться повторно.

Тапочки

Фото: simffonia.ru На домашних тапочках тоже копятся бактерии, к тому же они довольно быстро становятся грязными. Потому их рекомендуется чаще стирать и менять раз в шесть месяцев. Особенно актуален этот совет для тех, кто перенес грибковую инфекцию.

Губки

Фото: www.orion-r.ru Губки для мытья посуды, ванной, плиты и прочие подлежат еженедельной замене. Такие предметы домашнего обихода могут накапливать микробы более ста различных видов.

Чистящие средства

Фото: allergiyainfo.ru Фото: youtube.com Все, что относится к бытовой химии, — порошки, гели и спреи для стирки и уборки — лучше приобретать не реже раза в три месяца. Дело в том, что открытые средства для уборки теряют свои свойства. А это, кстати, означает, что покупать бытовую химию в больших бутылках нецелесообразно.

Контейнеры для еды Фото: holodilnik.ru На поверхности пластикового контейнера, в котором вы, к примеру, носите на работу обед, не должно быть царапин и других повреждений, потому что в этом случае он становится небезопасным. Подобные «травмы» обычно возникают на контейнерах, которые часто попадают в микроволновку. Но даже если контейнер цел и невредим, его надо поменять через полгода использования.

Ковер

Фото: koffkindom.ru Ковры могут годами хранить в себе остатки пролитой когда-то кока-колы или растоптанного печенья. При этом въевшаяся грязь не всегда доступна пылесосу и даже средству для чистки коврового покрытия. Поэтому во избежание размножения бактерий эксперты советуют менять ковры примерно раз в пять-шесть лет.

Матрас

Фото: russkiiyazyk.ru Возможно, вас это удивит, но матрасы тоже надо менять. Однако в данном случае это замена не во имя гигиены, а скорее для собственного комфорта: именно так, по мнению специалистов, мы обеспечим своему телу максимальное удобство.

По материалам med.vesti.ru