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Восемь предметов домашнего хозяйства, которые нужно регулярно менять
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Восемь предметов домашнего хозяйства, которые нужно регулярно менять 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Мы все знаем, что очень важно содержать дом в чистоте: регулярно протирать мебель от пыли, мыть полы, пылесосить мягкую мебель и натирать до блеска раковины и ванну. Но еще важно помнить, что некоторые предметы домашнего хозяйства нужно регулярно менять, причем речь не только о зубных щетках или губок для мытья посуды, но и, например, о… коврах.
Содержание
Расческа
Зубная щетка
Тапочки
Губки
Чистящие средства
Контейнеры для еды  Ковер
Матрас
Расческа
Фото: womanway.online
При длительном использовании на расческе скапливаются грязь и микробы. Для того, чтобы от них избавиться, надо промывать щетку раз в неделю горячим мыльным раствором или дезинфицирующим средством. А еще расческу нужно обновлять каждый год.
Зубная щетка
Фото: es-stom.ru  Ни для кого не секрет, что зубную щетку время от времени надо менять, хотя бы раз в 2–3 месяца. Но не все знают, например, что щетку обязательно нужно выбросить, если вы перенесли простуду или грипп: теплая влажная среда в ванной комнате благоприятна для бактерий, а значит, есть риск заразиться повторно.
Тапочки
Фото: simffonia.ru  На домашних тапочках тоже копятся бактерии, к тому же они довольно быстро становятся грязными. Потому их рекомендуется чаще стирать и менять раз в шесть месяцев. Особенно актуален этот совет для тех, кто перенес грибковую инфекцию.
Губки
Фото: www.orion-r.ru  Губки для мытья посуды, ванной, плиты и прочие подлежат еженедельной замене. Такие предметы домашнего обихода могут накапливать микробы более ста различных видов.
Чистящие средства
Фото: allergiyainfo.ru  Фото: youtube.com  Все, что относится к бытовой химии, — порошки, гели и спреи для стирки и уборки — лучше приобретать не реже раза в три месяца. Дело в том, что открытые средства для уборки теряют свои свойства. А это, кстати, означает, что покупать бытовую химию в больших бутылках нецелесообразно.
Контейнеры для еды  Фото: holodilnik.ru  На поверхности пластикового контейнера, в котором вы, к примеру, носите на работу обед, не должно быть царапин и других повреждений, потому что в этом случае он становится небезопасным. Подобные «травмы» обычно возникают на контейнерах, которые часто попадают в микроволновку. Но даже если контейнер цел и невредим, его надо поменять через полгода использования.
Ковер
Фото: koffkindom.ru  Ковры могут годами хранить в себе остатки пролитой когда-то кока-колы или растоптанного печенья. При этом въевшаяся грязь не всегда доступна пылесосу и даже средству для чистки коврового покрытия. Поэтому во избежание размножения бактерий эксперты советуют менять ковры примерно раз в пять-шесть лет.
Матрас
Фото: russkiiyazyk.ru  Возможно, вас это удивит, но матрасы тоже надо менять. Однако в данном случае это замена не во имя гигиены, а скорее для собственного комфорта: именно так, по мнению специалистов, мы обеспечим своему телу максимальное удобство.
По материалам med.vesti.ru
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