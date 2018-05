Дайджест Mojo Media #49

Мы понимаем, что в перерыве между майскими, в паузах между беспечным празднованием и попытками втянуться в работу очень сложно обращать внимание на какие-то статьи. Но мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с плодами творчества очаровательного издательства Mojo Media, которое пишет для мужчин (BroDude), женщин (Heroine) и записывает подкасты для всех.

BroDude

Загадки Томми Вайсо: Мир запомнил его благодаря нелепым фразам и коитусу в пупок, хотя и без этого Вайсо — очень интересная фигура. Он загадочнее Кыштымского карлика и безумнее любого злобного гения, хотя на самом деле он мил, аки ягненок. Поэтому про такие персоны нужно писать и нести их имена в массы. Эта статья про Томми, «You are tearing me apart, Lisa!» и, конечно же, «Dissaster artist». Почему не нужно строить слишком далекие планы: Чтобы нам ни говорили о необходимости ставить цели, у этого вопроса, как и у большинства других, есть две стороны медали. Есть много факторов, указывающих на то, что планировать свою жизнь на долгие годы вперед по меньшей мере нелогично, а зачастую и вовсе нерационально. Про них подробно и расскажем. Как Чернобыль повлиял на мир: Трагедия на ЧАЭС стала эдаким символом хрупкости нашей экологии. А припятский бассейн, школа с оставленными на столах тетрадями, колесо обозрения, гостиница «Полесье», дворец культуры «Энергетик» стали символами самой трагедии. Артефакты оставленного ныне города слишком красноречиво говорят о непостоянстве и слабости всего человеческого, чтобы не отразиться в искусстве и жизни. Вспомним, как культура выразила впечатление от трагедии, в этом восхитительном лонгриде. Прямые ноги или скрещенные: как должен сидеть мужчина: Статья для граждан, которые слишком нерешительны, чтобы сидеть как им хочется. Но гораздо интереснее узнать, что обозначает то или иное положение ног, ведь нижние конечности говорят о владельце больше, чем мы привыкли думать. Бритые или волосатые, кривые или как у модели — все это уходит на второй план. Мы же расскажем, что означает каждая поза и почему не следует скрещивать ноги, если ты считаешь себя эталоном мужественности. 9 героев, которых не хватает этому миру: Мы решили вспомнить интересных, гениальных и просто выдающихся персон, которых очень не хватает этому миру. Скажем прямо: не все из них смогли сделать мир лучше, ведь не всем нравятся революционеры и песни про говно. Зато благодаря им он стал интереснее и ярче.

Heroine

Пол Беттани : о крахе карьеры, отцовстве и заботе: Было неописуемо приятно увидеть порядком подзабытого старину Беттани. Типичный актерский парадокс: актер стабильно снимается, но имя его так и продолжает ассоциироваться с началом нулевых. Тем интереснее читать его грустные и остроумные высказывания. Хорошее начало: 9 советов для первого дня на новой работе: Смена работы ненадолго обнуляет весь предыдущий опыт. Хочется как можно быстрее привыкнуть к коллективу и во всем разобраться, но прежде придется пережить мучительные дни позора и паники. Мы же предлагаем 9 способов, которые позволят почувствовать себя уверенней с первого дня.

Основные правила для секса на природе: За окошком месяц май, и послезавтра люди в очередной раз выдвинутся винно-шашлычным маршем на природу. А там, где царит пир духа и души, всегда бушуют гормоны и любовь напрашивается сама собой. И чтобы клещ не укусил за срамное и голени не пачкались в грязи, мы составили подробные правила техники безопасности для этого странного мероприятия.

Подкасты

«Работник месяца» Квестов в реальности потому так много, что народ с большим восторгом и интересом ходит на них. Гостем студии был владелец одного и таких квестов, который подробно рассказал о строительстве декораций, открытии, сложностях, оформлении в налоговой и, самое главное, сколько это стоит.

«Дикие утки» Всегда приятно встретиться со старыми знакомыми, обсудить, как изменилась жизнь, послушать истории за жизнь. Поэтому мы были рады вновь увидеть гостя студии, который рассказывал свои безумные истории в самом первом эфире «Диких уток». Интересно послушать, как изменилась жизнь спустя столько лет.

«Ребята, мы потрахались» Любовные лодки разбиваются о быт, жены предпочитают детей мужьям, а мужчины гадают, как вернуть девушку, с которой начал встречаться. И только в нашем подкасте пытаются решить эти проблемы.

«Мы в этом живем» Секс-игрушки в стиле «Мстителей», церковь для алкоголиков где-то в Африке, самый ужасный способ сообщить о френдзоне и «издевающийся над системой правосудия» бизнесмен — вот как течет жизнь в этом мире. Нормальная такая, цивилизованная жизнь.