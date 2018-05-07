Немецкие врачи потребовали ввести налог на сахар

Отмечается, что под пятистраничным открытым письмом подписались свыше 1300 детских врачей, 222 диабетолога и 58 профессоров-медиков. Авторами инициативы выступили Профессиональная ассоциация детских и подростковых врачей (BVKJ), Немецкое общество диабетологов (DDG), а также берлинская неправительственная организация Foodwatch, которая занимается защитой прав потребителей в сфере питания. По мнению медиков, только комплексные меры, включая акцизы и запреты на адресованную детям рекламу, способны остановить распространение диабета и ожирения в стране.

Среди основных требований активистов: введение на уровне всего Евросоюза маркировки, где красным цветом обозначались бы вредные для здоровья продукты питания с повышенным содержанием сахара, жира и соли, а также введение минимальных стандартов питания в детсадах и школах Германии.

Отметим, что это не первая попытка немецких врачей ограничить употребление сахаросодержащих продуктов в стране. Так, 4 апреля Foodwatch представила исследование «Coca-Cola-Report», где подробно описала прямую связь между «безответственной маркетинговой и лоббистской деятельностью» крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков и рост эпидемии таких болезней, как ожирение и диабет 2-го типа.

Примером подобной инициативы послужил введеный 6 апреля в Великобритании налог на сладкие газированные напитки, который уже принес первые положительные изменения — чтобы не платить налог на лимонады с содержанием сахара более 5 граммов на 100 миллилитров, некоторые производители значительно снизили его содержание в своей продукции.

Будет ли введение подобного налога в Германии иметь только положительный эффект? Мнения экспертов на этот счет расходятся. Один из активистов, известный немецкий врач Эккарт фон Хиршхаузен провел аналогию между борьбой с сахаром и борьбой с курением, отметив, что «здоровье — это сочетание личной ответственности, просвещения и общественных правил, а потому сейчас самое время вводить „действенный налог на сахар“.

Однако есть эксперты, настроенные менее оптимистично. Приводя пример введенного в Дании в 2011 году налога на жирную пищу, экономист Зильке Тиле отметил, что вызванный им рост цен на здоровую пищу привел к тому, что менее обеспеченные слои населения стали покупать более дешевые и, соответственно, менее полезные продукты питания в дисконтных магазинах. В итоге год спустя налог пришлось отменить. Говоря о британском акцизе на сахар, Тиле отмечает, что теперь производители активно переходят на сахарозаменители. „Это нежелательный эффект, ведь задача состоит в том, чтобы снизить спрос на сладкое вообще“, — подчеркивает эксперт.

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