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Усы и часы: урбанисты разрисовали ещё одну трансформаторную будку в Челябинске
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Усы и часы: урбанисты разрисовали ещё одну трансформаторную будку в Челябинске 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Челябинский урбанист и его команда превратили очередной трансформаторный ящик в арт-объект. На будке возле ТРК «Куба» изображён мужчина в цилиндре и очках на фоне орнамента из шестерёнок.
Так выглядел ящик до того, как за него взялись урбанисты
А так — после
Как рассказал челябинский урбанист Лев Владов, сложнее всего было собрать всех активистов вместе и воплотить проект в жизнь. В среднем на преображение одного трансформаторного ящика уходит до четырёх дней.
— Работу над будкой возле ТРК «Куба» мы закончили только вчера. Прохожие уже обращают на нее внимание, даже фотографируются рядом с ней. Автор этого проекта — Жанна Нуждина, — рассказал Лев Владов. — Проектов было несколько, но этот нам показался самым интересным и необычным: он на тему часов и в память о часовом заводе, на месте которого сейчас работает «Куба».
Перед росписью ящики очищают от старой краски и объявлений, а затем грунтуют
Каждый готовый ящик после просушки покрывают специальным лаком, на который невозможно приклеить бумагу или разрисовать маркером. Делается это для защиты арт-объектов от вандалов и незаконной расклейки объявлений.
Скучный серый шкаф превратился в арт-объект
В апреле 74.ru рассказывал о планах урбанистов разрисовать больше сотни обшарпанных трансформаторных ящиков в центре Челябинска. Этот вопрос уже согласован с главой района, СМЭУ ГАИ и «Ростелекомом». В прошлом году разрешение на облагораживание ящиков дали и городские власти. Предложить эскизы мог любой желающий — для этого в социальных сетях создали специальное сообщество. Первые результаты творчества урбанистов горожане увидели уже в сентябре прошлого года. Все рисунки каким-либо образом связаны с тем местом, где установлена будка.
Также власти района пообещали очистить от краски рисунок с птичкой на трансформаторном ящике, который закрасили серой краской перед чемпионатом мира по танцам.
В скором времени на официальном сайте «Челябинского урбаниста» появится карта арт-объектов в Челябинске: как уже раскрашенных будок, так и тех, что только ожидают преображения. Следующий ящик на очереди — тот, что располагается возле здания Законодательного собрания, в самом начале Кировки.
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