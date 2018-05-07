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Рассел Кроу назвал клинику для коал с хламидиозом именем известного шоумена
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Рассел Кроу назвал клинику для коал с хламидиозом именем известного шоумена 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Телеведущий Джон Оливер получил необычную благодарность от киноактера Рассела Кроу за поддержку аукциона, который Кроу проводил в честь развода со своей женой. Многочисленные памятные вещи Кроу Оливер передал последнему магазину видеокассет в Анкоридже (Аляска) для привлечения посетителей.
У себя в твиттере Рассел Кроу сообщил, что именем шоумена будет названа клиника для больных хламидиозом коал, располагающуюся на территории госпиталя для диких животных в зоопарке Австралии.
Деньги Оливера пойдут на разработку новой вакцины от венерического заболевания у животных. Новость вызвала восторг у ведущего, который в очередном выпуске своего ночного шоу «События прошедшей недели с Джоном Оливером» на телеканале HBO пошутил, что теперь может закрывать передачу.
"У меня так много вопросов. Первый: как они все заразились? Признаюсь, у меня была одна цель в жизни: клиника для коал с хламидиозом", — цитирует комика Deadline.
"Надеюсь, вам нравилось наше шоу, хотя мы делали все, чтобы это было сложной задачей. Мы даже вместе посмеялись раза четыре. Так что, ребята, пакуем вещи и расходимся", — сказал Оливер и покинул кадр.
Ранее в сентябре HBO продлило ночную передачу Джона Оливера еще на три сезона вплоть до 2020 года.
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