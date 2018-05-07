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В Курской области расцвела Стрелецкая степь
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В Курской области расцвела Стрелецкая степь 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
За теплый период она меняет цвет до 12 раз — от бурого к синему, от серебристого к розовому
В Стрелецкой степи распустились первоцветы. Первой зацвела лиловая сон-трава. На данный момент цветёт золотисто-жёлтый адонис весенний и крупка сибирская, затем — лимонно-жёлтая примула. В настоящее время цветут груша дикая, терновники и черёмуха. За теплый период степь до 12 раз меняет цвет — от бурого к синему, от серебристого к розовому.
Очень скоро в степи появятся ярко-алые куртины пиона тонколистного, который введен в культуру и в садовых условиях чувствует себя хорошо.
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