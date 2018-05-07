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Наталья Королева не смогла выглядеть соблазнительно в корсете и мини-юбке
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Наталья Королева не смогла выглядеть соблазнительно в корсете и мини-юбке 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Наталья Королева Фото: Anatoly LOMOKHOV/globallookpress.com  На музыкальной премии «Шансон года» 44-летняя певица потрясла зрителей эротичным нарядом. Правда, самые внимательные разглядели, что чашечки лифа звезды были как минимум на два размера меньше ее бюста. Но Наташу это не смутило: куда ж девать такое богатство и широту души? Выдохнув и втиснув пышные прелести в тесный плен корсажа, Наталья все-таки подарила любителям шансона свой новый хит. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Цирк уехал, а… Наташа осталась. Серьезно, ну кто еще носит колготки в сеточку, юбку из серебристой бахромы и корсет телесного цвета, напоминающий нижнее белье? Только воздушные гимнастки или танцовщицы в стиле бурлеск. Если певице кажется, что так она выглядит сексуально, — поспешим ее разочаровать. В таком виде — только на арену.
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