В Ростове пройдёт кастинг конкурса красоты «Мисс офис»

В Ростове-на-Дону 19 мая состоится кастинг 9-го международного конкурса красоты «Мисс офис». Девушка, которая пройдет его, получит шанс поехать на финал в Москву и побороться за приз в 2 млн руб, а также за поездку за рубеж, ювелирные украшения, дизайнерские наряды и наборы профессиональной косметики.

В Ростове кастинг проводится третий год подряд. Его участницам предстоит дефиле, представить небольшой рассказ о себе и своей компании, а также продемонстрировать творческие способности в конкурсе талантов. Целью конкурса организаторы видят возможность показать то, что современная девушка может одновременно быть хорошей хозяйкой, бизнес-леди и творческой натурой.

После кастинга конкурсанток ждет голосование в интернете, наряду с девушками из еще 26 регионов России. Тридцать лучших поедут на финал в Москву. Семейное положение конкурсанток не имеет значения, однако возраст участниц должен быть от 18 до 30 лет.