В Волжском выбрали самых сексуальных девушек в бикини и готовых к пляжу мужчин

Лучшие мастера своего тела из Волгограда, Волжского, Тамбова, Пензы, Астрахани, Саратова, Ростова-на-Дону, Москвы и Волгодонска встретились в воскресенье на открытом чемпионате Волгоградской области по бодибилдингу и фитнесу памяти Евгения Кизилова.

Грим помог подчеркнуть каждый кубик на пресе

Первыми на сцену вышли демонстрировать рельефные формы своего тела мужчины. Пока зрители восторженно восхищались мускулатурой бодибилдеров, семь членов жюри строго их оценивали с различных ракурсов. Победу в категории до 166 сантиметров одержал Сергей «Соловей» Середенко, который рассказал за кулисами о хитростях помпезного шоу.

Заслуженное «золото» Сергея «Соловья» Середенко

— Бодибилдинг — это спорт иллюзии и обмана, — рассказывает Сергей. — Главное это грим, свет и позирование. Сейчас я перед вами расслабленный стою и я уже не выгляжу так, как на сцене. Занимаюсь лет пять-шесть, тренируюсь в зависимости от стадии подготовки. К этому выступлению начал готовиться за 12 недель, а за пять недель до чемпионата все было очень интенсивно. Все время хотелось есть, но приходилось себя ограничивать. В итоге, за пять недель я согнал 12 килограммов. За пару дней до соревнований употреблял очень мало жидкости. Вообще всё время хочется то пить, то есть, то солёного, то сладкого. Позволить себе то, чего хочу пока не могу. Через четыре дня еще одни соревнования. Но, если уметь контролировать питание, можно спокойно есть даже шоколадки.

Сергей признался, что бодибилдеры не так уж помешаны на здоровье, как это может показаться на первый взгляд.

— Я курю, чтобы на работе отвлечься, и выпить люблю, да и вообще про ЗОЖ не слышал — шутит культурист. — Я не понимаю каких-то рамок — что-то одно и всё. Крайности не нужны. Считаю, что здоровый образ жизни до потери мозга, что алкоголизм — одинаково плохо. Все должно быть в меру. Если я получаю удовольствие от стакана чего-нибудь хорошего, то почему бы и нет?

Следом за мужчинами на сцену вышли королевы фитнеса в мини-бикини. Покорять сердца зрителей и жюри решили семнадцать девушек. Конкуренция прослеживалась на протяжении всего выступления. Участницы всячески подчёркивали не только свою фигуру, но и обаяние. Взгляд, улыбка, взмах волосами — всё это использовалось в полную силу. В нелегкой борьбе победа в абсолютной категории досталась культуристке из Тамбова.

Эллина ещё не знала, что станет чемпионкой

— В спорте в общей сложности я лет 12, — рассказывает Эллина Жупикова. — Сначала это были спортивные бальные танцы. Потом я стала работать фитнес-тренером. После рождения ребёнка я перешла на «железо» в качалке. Вне времени подготовки к соревнованию я выгляжу как просто с толком тренирующийся человек. Но, перед соревнованиями сразу сажусь на спецдиету, известную всем как «сушка». Смысл её в том, чтоб уменьшить количество жира и воды в организме для демонстрации мышц. Длится сушка 2-4 недели, не больше. Дольше организм в таком режиме без сильного вреда функционировать не может. Так что, после каждых соревнований можно видеть десятки бодибилдеров, накидывающихся на шаурму и пончики, так как организм требует своё. Я — не исключение.

Анастасия Тарасова хочет отточить мастерство грации на сцене

Впечатлениями от соревнований поделилась волгоградка Анастасия Тарасова. При взгляде на нее неподготовленному зрителю казалось, что девушку кто-то надолго запер в солярии.

— На мне два слоя грима, — рассказывает Настя. — Он не вреден для здоровья, но немного подсушивает кожу. Грим подчёркивает каждый мускул и позволяет выглядеть на сцене более эффектно. Опыт в соревнованиях у меня небольшой, но еще есть чему поучиться. Пока не очень получается позировать, особо не умею делать эти профессиональные движения руками. Плохо улыбалась в этот раз. При подготовке к чемпионату следила за питанием. За неделю до начала соревнований убрала из рациона всю «молочку». В основном питалась только мясом и яйцами. Сейчас позволю себе немного сладкого. Может даже целую шоколадку сьем. Я вообще сладкоежка, правда больше в мечтах.

Членам жюри было не так то просто определить победителей

По словам организаторов в большинстве случаев в культуризм приходят постепенно. Изначально люди посещают тренажерный зал, чтобы улучшить фигуру и здоровье. А потом становятся профессионалами.

— После первых заслуженных комплиментов красивой подкачанной спине, прессу, рукам, ногам, ягодицам возникает азарт сделать себя еще красивее и рельефней, — рассказывает организатор чемпионата Мария Михайлова . — А там и до «попробовать выступить» рукой подать. Главное — правильно оценить свои достижения при выборе номинации. Бодибилдеры для некоторых людей — это современные фрики, нарциссы, люди днем и ночью живущие в тренажерных залах, прокачивая бицепс ради бицепса. Но, правильнее оценивать бодибилдинг как вершину пирамиды культа красивого тела.

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